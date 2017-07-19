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Понедельник, 31 июля, 12:47
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/07/30/52072.html
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В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров
фото с сайта мэрии Архангельска
Отдавая честь павшим и дань уважения ныне живущим героям морской дороги Победы по Троицкому проспекту Архангельска торжественным маршем «По главной улице с оркестром» прошли воины Архангельского гарнизона. Ритм и шаг парадным расчетам задавали военные музыканты из Калининграда, Сыктывкара, Владимира, Архангельска и Северодвинска.
В 15 часов на концертных площадках у театра драмы, Красной пристани, на площади Мира начались праздничные концерты фестиваля духовой музыки «Дирекцион Норд» с участием духовых оркестров и лучших творческих коллективов города.
Зрителей ожидало красивое зрелище: выступил сводный духовой оркестр в количестве ста человек под руководством старшего лейтенанта Виктора Нешкова, дирижера Гарнизонного духового оркестра Беломорской военно-морской базы Северного флота. В этом масштабном концерте себя показали все участники фестиваля, в том числе и наши гости – военные оркестры из Калининграда, Сыктывкара, Владимира.
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