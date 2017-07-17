Новости дня

В День ВМФ в Архангельске изменится схема движения транспорта

Прокуратура Архангельской области проверяет законность приговора по делу Хуторянского и Тараканова

Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

В начале августа на АЦБК запустят обновленную теплорекуперационную систему КДМ-2

Мобильная версия 16+

Вторник, 25 июля, 17:12

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/07/25/51974.html

Общество, Культура

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран
С 7 по 9 декабря 2017 года в Архангельске и Северодвинске пройдёт первый кинофестиваль «Arctic Open».

Инициатором проведения нового проекта стал Поморский культурный фонд «Берегиня» при грантовой поддержке Министерства культуры Архангельской области.

Кинофестиваль создан для интеграции и сближения культур стран Арктического региона. К участию в «Arctic Open» приглашаются кинематографисты из восьми стран, входящих в Арктическую зону: России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии, Финляндии.

Предпочтение оказывается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно- нравственных ориентиров в современном, глобализирующемся мире; сотрудничества между природой и человеком. В центре - привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, в частности к потенциалу Архангельской области; к культуре и традициям малых коренных народов Севера; созидательная деятельность человека в Арктике.

Во внеконкурсной программе наряду с российскими и зарубежными мастерами кино примут участие режиссёры Китайской народной республики. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, в том числе по краудфандингу - сбору средств на создание фильмов.

Подробности об условиях участия в I Международном кинофестивале стран Арктики «Arctic Open» можно узнать на сайте фонда «Берегиня», там же заполнить заявку на участие в фестивале. Пресс-центр кинофестиваля «Arctic Open» сообщает, что заявки принимаются до 1 октября 2017 года.

Сегодня 12:12

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Прокуратура Архангельской области проверяет законность приговора по делу Хуторянского и ТаракановаСегодня 15:13

Архангельск попал в десятку самых популярных городов у туристов в День ВМФСегодня 10:08
2 комментария

В Архангельской области пройдут небольшие дождиСегодня 09:31

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусахВчера 16:28
11 комментариев

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нетВчера 12:14
7 комментариев

Реклама
Культура

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения АйвазовскогоСегодня 10:32

Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиковСегодня 09:40

Северодвинцев приглашают принять участие в джинсовом фестивалеВчера 10:01
1 комментарий

Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа22 июля 2017 17:13

В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова21 июля 2017 16:29

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Талагах благоустроят дворовые территории

В День ВМФ в Архангельске изменится схема движения транспорта

В Архангельской области появится ещё четыре поста весового контроля большегрузов

До конца года в Архангельской области определится оператор по обращению с отходами

Следственный комитет Архангельской области отчитался за первое полугодие 2017 года

Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

В начале августа на АЦБК запустят обновленную теплорекуперационную систему КДМ-2

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

Котлас – важный узел авиасообщений

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Прокуратура Архангельской области проверяет законность приговора по делу Хуторянского и Тараканова

Жители помогли полиции задержать карманного вора, орудовавшего в автобусе

Жителя Ярославской области обвинили во ввозе вируса "африканской чумы" в Архангельскую область

Северодвинская прокуратура выявила нарушения диспансеризации населения

Архангелогородца будут судить за уклонение от армии

Архангелогородец примет участие во всемирных игра по кроссфиту в США

Молодежка "Водника" готовится к новому сезону

В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу

Михаил Исаков из Северодвинска занял третье место на первенстве Европе по стрельбе

Росгвардия Архангельской области выбрала лучшего шахматиста

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского

Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиков

Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа

В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru