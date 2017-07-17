В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

С 7 по 9 декабря 2017 года в Архангельске и Северодвинске пройдёт первый кинофестиваль «Arctic Open».

Инициатором проведения нового проекта стал Поморский культурный фонд «Берегиня» при грантовой поддержке Министерства культуры Архангельской области.

Кинофестиваль создан для интеграции и сближения культур стран Арктического региона. К участию в «Arctic Open» приглашаются кинематографисты из восьми стран, входящих в Арктическую зону: России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии, Финляндии.

Предпочтение оказывается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно- нравственных ориентиров в современном, глобализирующемся мире; сотрудничества между природой и человеком. В центре - привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, в частности к потенциалу Архангельской области; к культуре и традициям малых коренных народов Севера; созидательная деятельность человека в Арктике.

Во внеконкурсной программе наряду с российскими и зарубежными мастерами кино примут участие режиссёры Китайской народной республики. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, в том числе по краудфандингу - сбору средств на создание фильмов.

Подробности об условиях участия в I Международном кинофестивале стран Арктики «Arctic Open» можно узнать на сайте фонда «Берегиня», там же заполнить заявку на участие в фестивале. Пресс-центр кинофестиваля «Arctic Open» сообщает, что заявки принимаются до 1 октября 2017 года.