В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского

Выставка откроется в Художественном салоне 29 июля – в день рождения Ивана Константиновича. Напомним, что именно он был официальным художником ВМФ, именно поэтому выставка открывается в преддверии Дня Военно-Морского флота.

Главный экспонат на выставке - оригинальная картина Айвазовского из частной коллекции. А рядом с неё будет висеть картина внука Айвазовского – знаменитейшего лётчика Константина Константиновича Арцеулова, который в тридцатые годы был в Архангельске в ссылке, и здесь «застряли» несколько его работ, одну из которых на выставку даёт музей аэропорта Талаги.

Также в экспозиции представлены работы пятнадцати известных Архангельских и Северодвинских художников, вдохновленных творчеством Айвазовского. Все картины выполнены в индивидуальной манере каждого из художников, поэтому экспозиция очень разнообразна, несмотря на единую тематику.

В выставке участвуют именитые художники Архангельска и Северодвинска - Владимир Трещев, Евгений Зимирев, Дмитрий и Сергей Трубины, Георгий Елфимов, Александр Кабин и многие другие.

Каждое произведение будет показано широкой публике впервые – многие художники писали картины специально для этой выставки, некоторые покажут старые работы, которые нигде не выставлялись.

В день открытия выставки на крыльце Художественного салона ансамбль «Северное сияние» Беломорской военно-морской базы исполнит специальную программу.