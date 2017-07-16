Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа

Целую неделю его пассажиры лайнера «SeaSpirit», работающего под флагом Багамских островов, будут знакомиться с красотами архипелага, где до недавнего времени пребывание иностранцев было под строгим запретом.

Всего в поход к Земле Франца-Иосифа отправилось сто пассажиров. Как и на большинстве круизных судов, работающих на Северной Атлантике, основная часть пассажиров «SeaSpirit» – граждане Европейских стран – Швеции, Франции, Австрии, Германии.

Но в нынешнем рейсе больше половины – граждане Швейцарии, их 64 человека. Удивительно, но посмотреть на Русскую Арктику отважились и жители жарких стран – Никарагуа и Гватемалы.

Маршрут к самым северным островам стал доступным в 2015 году, когда на основании распоряжения правительства Российской Федерации акватория, прилегающая к поселку Нагурское на острове Александры, была включена в пункт пропуска через государственную границу.

Круиз теплохода «SeaSpirit» начался в порту Лонгийр (Шпицберген), а переход лайнера до Земли Франца-Иосифа занял около суток. Программа путешествия составлена так, чтобы туристы смогли побывать в наиболее известных и самых красивых местах.

К примеру – на мысе Тегетхофф, куда впервые высадились австрийские первооткрыватели архипелага; в бухте Тихая острова Гукера, где столетие назад зимовала экспедиция Георгия Седова; на острове Чамп, известном всему миру огромным количеством идеально круглых камней, сообщает «Правда Севера».