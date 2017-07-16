В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова К 525-летнию Сольвычегодска в дни фестиваля имени Козьмы Пруткова и традиционной Прокопьевской ярмарки в Благовещенском соборе открылась выставка «Строгановское художественное серебро». Фестивальную программу украсила выставка-продажа изделий народных мастеров «Ремесленный дворик» в местном музее. Зрителям предложили многочисленные мастер-классы: по ткачеству, плетению поясов, набойке, гончарному и кузнечному делу. Праздничную атмосферу создали выступления народных коллективов и «Театра Петрушки». Напомним, фестиваль имени Козьмы Пруткова и традиционная Прокопьевская ярмарка проходят в Сольвычегодске с 21 по 22 июля. Программа 2017 года рассчитана на аудиторию разного возраста и интересов: в ней есть и музейные выставки, и открытый межрегиональный чемпионат по чтению вслух, и театральные постановки, а также вечер авторских стихов и песен, реконструкция «Из жизни старинной усадьбы», экскурсии по музею Козьмы Пруткова, конкурс мастеров кузнечного дела, художественный пленэр. Нашли ошибку? Выделите текст,

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