В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова

Фестивальную программу украсила выставка-продажа изделий народных мастеров «Ремесленный дворик» в местном музее. Зрителям предложили многочисленные мастер-классы: по ткачеству, плетению поясов, набойке, гончарному и кузнечному делу.
Праздничную атмосферу создали выступления народных коллективов и «Театра Петрушки».
Напомним, фестиваль имени Козьмы Пруткова и традиционная Прокопьевская ярмарка проходят в Сольвычегодске с 21 по 22 июля.
Программа 2017 года рассчитана на аудиторию разного возраста и интересов: в ней есть и музейные выставки, и открытый межрегиональный чемпионат по чтению вслух, и театральные постановки, а также вечер авторских стихов и песен, реконструкция «Из жизни старинной усадьбы», экскурсии по музею Козьмы Пруткова, конкурс мастеров кузнечного дела, художественный пленэр.