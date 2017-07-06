Москва увидит работы художника Сергея Сюхина

Экспозиция работ северного художника в Музее современного искусства начнет работу 14 августа и продолжит ее до 5 сентября. Выставка «Врата памяти» – это более 100 работ, созданных в разные годы.

В экспозиции будут представлены книжная графика, живопись и скульптура, а также предметы быта поморских крестьян, такие как рыболовные снасти, ткацкие станки и другие – из личной коллекции художника, сообщает Правда Севера.

— Выставка в Москве посвящается юбилею моей родной Архангельской области, – комментирует Сергей Сюхин. – Это мой подарок. Дух Русского Севера покажем москвичам и гостям столицы!

Сергей Сюхин – заслуженный художник России, член Союза художников РФ. Его работы находятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру. Выставка «Врата памяти» состоится при поддержке Министерства культуры РФ. После музея современного искусства в Москве, экспозиция продолжит работу на других столичных площадках, сообщает министерство культуры Архангельской области.