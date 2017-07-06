Новости дня

Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников

В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

"Водник" готовится к новому сезону

Мобильная версия 16+

Понедельник, 17 июля, 00:41

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/07/16/51827.html

Культура

В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"

В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"
В июле у читателей библиотеки представилась уникальная возможность посетить три урока по французскому языку и три по испанскому. Занятия подготовили и провели преподаватели студии «Языковое Бистро».

Летние экспресс-курсы «Романтический французский» и «Темпераментный испанский» пользовались большим спросом среди  читателей библиотеки. Каждое занятие посетило не менее 20 человек. За столь короткий период слушатели выучили формы приветствия и прощания, обращения к людям, выражения благодарности, полезные базовые фразы, необходимые в туристических поездках и др.

На первом уроке участники курсов встретились с настоящими француженками Анн Жигу и Люсиль Дюрюи, студентками-медиками, которые проходят практику в Архангельске.

Библиотека  приглашает всех участников продолжить обучение французскому и испанскому в студии «Языковое Бистро» в сентябре, сообщает сайт библиотеки имени Добролюбова

Вчера 18:15

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секретеВчера 18:12

80 лучших людей Архангельской области: Донат ПоповВчера 10:41
1 комментарий

15 июля в Поморье сохранится теплая погодаПозавчера 09:27

«Водоканал» получил штраф за загрязнение Северной Двины14 июля 2017 13:27
7 комментариев

К концу этого года Архангельский центр СПИД будет реорганизован14 июля 2017 10:42
1 комментарий

Реклама
Культура

В Мезени скончался художник Василий ЛичутинВчера 15:35

Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям 14 июля 2017 16:49

В Добролюбовку поступили современные летописи9 июля 2017 18:22

В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»6 июля 2017 16:27

В Архангельске начала работу выставка художника-графиста Василия Вежливцева6 июля 2017 09:40

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске обещают тепло, но с дождем

80 лучших людей Архангельской области: Донат Попов

Кенозерье посетили гости из Северной Ирландии

В Новодвинске на улице Уборевича делают новый тротуар

В Архангельске стартовал первый гастрономический фестиваль

«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции

Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона

АЦБК и САФУ будут совместно развивать кадровый потенциал отрасли в Арктической зоне России

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах

Бизнесмен Мильченко стал новым депутатом от "Справедливой России"

Из магазинов продолжают красть алкоголь

В Северодвинске раскрыта кража ноутбука

В Северодвинске в гараже местного жителя полиция обнаружила партию наркотиков

В Холмогорском районе женщина утонула, спасая племянника

Житель Ненецкого автономного округа сильно избил свою сожительницу

Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников

"Водник" готовится к новому сезону

Северодвинцев приглашают заняться пилатесом на свежем воздухе

В Северодвинске пройдёт турнир по пляжному волейболу

В Поморье проходит региональный чемпионат по футболу

В Мезени скончался художник Василий Личутин

Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям

В Добролюбовку поступили современные летописи

В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru