В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"

В июле у читателей библиотеки представилась уникальная возможность посетить три урока по французскому языку и три по испанскому. Занятия подготовили и провели преподаватели студии «Языковое Бистро».

Летние экспресс-курсы «Романтический французский» и «Темпераментный испанский» пользовались большим спросом среди читателей библиотеки. Каждое занятие посетило не менее 20 человек. За столь короткий период слушатели выучили формы приветствия и прощания, обращения к людям, выражения благодарности, полезные базовые фразы, необходимые в туристических поездках и др.

На первом уроке участники курсов встретились с настоящими француженками Анн Жигу и Люсиль Дюрюи, студентками-медиками, которые проходят практику в Архангельске.

Библиотека приглашает всех участников продолжить обучение французскому и испанскому в студии «Языковое Бистро» в сентябре, сообщает сайт библиотеки имени Добролюбова.