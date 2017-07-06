В Мезени скончался художник Василий Личутин О кончине известного северного художника «Правде Севера» сообщили основатели и хранители Архангельского литературного музея Борис и Людмила Егоровы. Картины Василия Личутина прижились в музее со времени первой его персональной выставки. Она состоялась в Архангельском Литературном музее в 1997 году. Музей пошёл навстречу и предоставил художнику целый зал. Картины талантливого художника представляли на экспозициях в Архангельске, Онеге, Москве и других российских городах, а также в Норвегии, Германии, Франции и Бразилии. Нашли ошибку? Выделите текст,

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