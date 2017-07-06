Картины талантливого художника представляли на экспозициях в Архангельске, Онеге, Москве и других российских городах, а также в Норвегии, Германии, Франции и Бразилии.
|
Новости дня
Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников
В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"
Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете
"Водник" готовится к новому сезону
|
Понедельник, 17 июля, 00:41
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/07/16/51824.html
|
В Мезени скончался художник Василий Личутин
О кончине известного северного художника «Правде Севера» сообщили основатели и хранители Архангельского литературного музея Борис и Людмила Егоровы.
Картины Василия Личутина прижились в музее со времени первой его персональной выставки. Она состоялась в Архангельском Литературном музее в 1997 году. Музей пошёл навстречу и предоставил художнику целый зал.
Картины талантливого художника представляли на экспозициях в Архангельске, Онеге, Москве и других российских городах, а также в Норвегии, Германии, Франции и Бразилии.
|
Главное
Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секретеВчера 18:12
80 лучших людей Архангельской области: Донат ПоповВчера 10:41
15 июля в Поморье сохранится теплая погодаПозавчера 09:27
«Водоканал» получил штраф за загрязнение Северной Двины14 июля 2017 13:27
К концу этого года Архангельский центр СПИД будет реорганизован14 июля 2017 10:42
Реклама
Культура
В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"Вчера 18:15
Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям 14 июля 2017 16:49
В Добролюбовку поступили современные летописи9 июля 2017 18:22
В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»6 июля 2017 16:27
В Архангельске начала работу выставка художника-графиста Василия Вежливцева6 июля 2017 09:40
В Архангельске обещают тепло, но с дождем
80 лучших людей Архангельской области: Донат Попов
Кенозерье посетили гости из Северной Ирландии
В Новодвинске на улице Уборевича делают новый тротуар
«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья
Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции
Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона
АЦБК и САФУ будут совместно развивать кадровый потенциал отрасли в Арктической зоне России
Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете
"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов
Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes
Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах
Бизнесмен Мильченко стал новым депутатом от "Справедливой России"
Из магазинов продолжают красть алкоголь
В Северодвинске раскрыта кража ноутбука
В Северодвинске в гараже местного жителя полиция обнаружила партию наркотиков
В Холмогорском районе женщина утонула, спасая племянника
Житель Ненецкого автономного округа сильно избил свою сожительницу
Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников
"Водник" готовится к новому сезону
Северодвинцев приглашают заняться пилатесом на свежем воздухе
В Северодвинске пройдёт турнир по пляжному волейболу
В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"
Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям
В Добролюбовку поступили современные летописи
В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»
|
Достояние региона
Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом
Соловки — Соловецкий музей-заповедник
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru