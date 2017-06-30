Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям

В рамках партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов» в 2017 году планируется представить зрителям 414 новых постановок в театрах малых городов страны.

По проекту денежные средства театрам выделяются на модернизацию материально-технической базы, а также покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей.

Также она сообщила, что за май-июнь реализации партпроекта «Театры малых городов» коллективы театров из Архангельской, Московской, Пензенской, Костромской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей, Пермского края, Калининградской области выпустили новые постановки в рамках проекта: «Ревизор» по мотивам произведения Н.В. Гоголя, «Золушка» по пьесе Н. Коляды, «Нас обвенчает прилив» по пьесе Жана Ануя, сказка «Мальчик-с-пальчик и его родители» М. Бартенева, сказка «Привет Мартышке» Г. Остера, «Рядовые» по пьесе А. Дударева, «Гроза» по мотивам пьесы А.Н. Островского, «Примадонна» К. Людвига, «Лысая певица» по пьесе Э. Ионеско.

Под контролем партпроекта 670 млн рублей из федерального бюджета будут распределены на поддержку таких театров по всей стране. На эти средства приведут в порядок декорации, костюмы, закупят необходимый инвентарь. Кроме того, при содействии партпроекта в театрах малых городов проводятся многочисленные премьеры спектаклей.

Архангельский региональный координатор партпроекта «Театры малых городов» Наталья Малевинская рассказала, что в нашей области в проекте участвуют театры в Котласе и Северодвинске. В рамках проекта в Котласе выйдет 4 новых постановки. В Северодвинске осенью выйдет новая постановка по произведениям В.Пикуля, посвященная 80-ти летнему юбилею театра. Наталья Малевинская, председатель Архангельского регионального отделения «Союз театральных деятелей» подчеркнула, что «если бы не проект «Театры малых городов», то не скоро бы наши Котласский и Северодвинский драмтеатры получили бы такие огромные деньги.