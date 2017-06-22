В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»

Александр работает маслом, пастелью, увлекается графикой, выжиганием, резьбой по дереву, глиняной и деревянной скульптурой.
Александр Николаевич делится с нами своими летними впечатлениями. О них вам расскажут его живописные и графические работы, выполненные на пленэре в Крыму, Великом Устюге, Архангельске, в разных уголках области и, конечно, Соломбалы.
Познакомиться с выставкой, где представлено около сорока работ, можно в часы работы библиотеки. Она будет работать до пятого августа, вход свободный, - сообщает пресс-служба городской администрации.