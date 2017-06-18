Добролюбовка приглашает в летний читальный зал

Ежегодно, в летние месяцы, перед зданием библиотеки располагается Летний читальный зал. Это прекрасная возможность для горожан полистать на свежем воздухе газеты и журналы, посмотреть книжные новинки, выбрать увлекательное занятие, как взрослым, так и детям.

Каждый месяц готовится программа событий. Библиотека предлагает принять участие в занимательных играх, квестах, мастер-классах, тематических днях, послушать лекции и обзоры.

Все желающие могут стать участниками культобхода "В двух шагах от Добролюбовки"! Участники отправляются в увлекательное, самостоятельное путешествие по историческому центру города – бывшей Немецкой слободе, где и стоит сегодня главная библиотека Архангельской области. Индивидуальные туристы могут это сделать в часы работы библиотеки, а командный квест организуется по предварительной заявке. Маршрутную карту можно получить в отделе литературы по искусству (2 этаж).

В летнем читальном зале предлагаются лекции из цикла «Искусство по четвергам», интересная программа готовится 8 июля, в День семьи, любви и верности. Она включает акцию «2017 минут весёлого семейного чтения», выставку книг-лауреатов и номинантов областного конкурса «Книга года- 2016», сумку-сюрприз от Добролюбовки, викторину «Архангельские семьи: век XX» и многое другое.

Организаторы планируют посвятить 11 июля теме туризма, 13 июля - Дню рыбака, 15 июля состоится Лингвистическая суббота, 20 июля - Международный день шахмат, 22 июля - Всемирный день китов и дельфинов, 25 июля - День загадок.

Часы работы Летнего читального зала – вторник, четверг, суббота с 14.00 до 18.00