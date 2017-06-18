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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/30/51557.html

Культура

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля
До 9 июля включительно продлена работа уникальной интерактивной выставки «Война и мифы» в Архангельске. За время работы выставку посетило более 12 тысяч человек, было проведено 334 экскурсии и 4 мероприятия. Выставка не оставляет равнодушной тех, кто ее посетил о чем свидетельствуют отзывы.

Экспозиция размещена в новом выставочном павильоне САФУ и разбита на несколько секторов.Интерактивная карта наглядно покажет перемещения войск, а присутствующие «живые» изображения известных командующих фронтами позволят ощутить себя участником сражений. Гости смогут побывать в кабине настоящего бомбардировщика во время налёта. Часть экспозиции освещает боевые действия, происходившие в Арктике, и жизнь Архангельска рядом с линией фронта. 

Напомним, выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

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