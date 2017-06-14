В Архангельске отметят День Новодвинской крепости

Архангельский краеведческий музей 9 июля, в воскресенье, приглашает архангелогородцев, всех северян и гостей региона на День Новодвинской крепости, традиционно отмечаемый накануне дня святых Петра и Павла.

Почитание дня этих святых как праздника крепости идет с тех пор, когда на центральном плацу фортеции располагалась деревянная церковь во имя Петра и Павла. Как и каждый год, в День крепости ее гостей ждет насыщенная и оригинальная праздничная программа.

На ботанической прогулке с волшебным названием «Основы зельеварения» можно узнать много интересного о пищевых и лекарственных растениях, встречающихся в крепости, а прогулка «Тайна древней жизни в известняках Новодвинской крепости» раскроет страницы ее геолого-палеонтологической истории. А желающие в полном смысле этих слов погрузиться во глубину веков смогут осуществить свое желание на одноименной археологической площадке.

Родителей с детьми будут ждать семейные интерактивные площадки для всех возрастов «Раскрась-ка!» (масштабные рисунки исторической тематики) и «Миры Левенгука» (рассказ и показ микромира водоемов крепости), интерактивные занятия «Шестилапики» (о насекомых Новодвинской крепости) и «Живые камни» (посвященная палеонтологии). Метеорологическая студия «Поморские ветры» поведает о тайнах переменчивой северной погоды, а историческое справочное бюро раскроет секреты истории цитадели и Петровской эпохи на Русском Севере.

Неповторимую атмосферу создадут выступления реконструкторов исторических событий и праздничный концерт в двух отделениях с познавательной викториной в антракте. На праздничной площадке будет организована торговля выпечкой, горячими и прохладительными напитками, и, по исторической традиции, все собравшиеся на праздник получат угощение.