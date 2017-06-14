По инициативе «Единой России» библиотека Верхней Тоймы получила средства на издание книги «Победители»

В Верхней Тойме реализуется партийный проект «Историческая память». Верхнетоемская центральная библиотека получила 76 тыс рублей из бюджета региона на связанные с ним работы, - сообщила пресс-служба «Единой России» в Архангельске.

Как сообщил Игорь Чесноков, депутат Архангельского областного Собрания, секретарь местного отделения «Единой России» Игоря Чеснокова, средства пойдут на подготовку новой редакции книги «Победители» о вернувшихся с фронта земляках-участниках Великой Отечественной войны, а так же новой редакции «Книги памяти» о погибших уроженцах Верхнетоемского района.

Часть средств будет потрачена на подготовку электронного и печатного каталогов памятников истории и культуры, расположенных на территории района, организацию работы местного краеведческого общества, создание Краеведческой электронной коллекции документов.

В рамках реализации проекта планируется обеспечить доступ к этим материалам всем желающим.

Библиотека так же планирует содействовать документальному оформлению и ремонту памятников погибшим на фронтах Великой Отечественной и организовать шефство над ними.