Детский писатель из Москвы встретится с архангельскими читателями Встреча с Олегом Трушиным, членом Союза писателей России и Совета Товарищества детских и юношеских писателей, состоится 10 июля в 15 часов в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова. Олег Трушин (творческий псевдоним – Дмитрий Шатров) – автор книг: «Кругом Россия – родной край», «Там русский дух…», «Хорюшка», «Снегириная метель», «Под счастливой звездой» и других. Живет и работает О.Д. Трушин в городе Шатура Московской области. Встречи с московским писателем Олегом Дмитриевичем Трушиным состоятся: 5 июля в 12.00 – в Библиотеке №7 поселка Маймаксанского лесного порта 10 июля в 11.00 – в Городской детской библиотеке имени Е.С. Коковина 10 июля в 15.00 – в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова Более подробная информация по телефону: 20-15-76. Нашли ошибку? Выделите текст,

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