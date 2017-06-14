Детский писатель из Москвы встретится с архангельскими читателями

Олег Трушин (творческий псевдоним – Дмитрий Шатров) – автор книг: «Кругом Россия – родной край», «Там русский дух…», «Хорюшка», «Снегириная метель», «Под счастливой звездой» и других. Живет и работает О.Д. Трушин в городе Шатура Московской области.
Встречи с московским писателем Олегом Дмитриевичем Трушиным состоятся:
5 июля в 12.00 – в Библиотеке №7 поселка Маймаксанского лесного порта
10 июля в 11.00 – в Городской детской библиотеке имени Е.С. Коковина
10 июля в 15.00 – в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова
Более подробная информация по телефону: 20-15-76.