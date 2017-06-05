Она состоится на 5-м этаже Центрального универмага Северодвинска. Ожидаются выступления танцевальных коллективов, викторина и розыгрыши, а также закрытие летнего танцевального лагеря «Polygon». Начало в 16.00.
|
Новости дня
В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь
13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку
В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»
В Затоне продолжается благоустройство дворов
|
Вторник, 27 июня, 18:02
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/27/51501.html
|
В Северодвинске в честь Дня молодежи пройдет танцевальная акция
Сегодня, 27 июня, отмечается День молодёжи. В честь праздника Молодёжный центр Северодвинска приглашает всех в ЦУМ на акцию.
Она состоится на 5-м этаже Центрального универмага Северодвинска. Ожидаются выступления танцевальных коллективов, викторина и розыгрыши, а также закрытие летнего танцевального лагеря «Polygon». Начало в 16.00.
|
Главное
За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходомСегодня 14:12
Молодежь пьет. Несмотря на запретыСегодня 10:21
27 июня в Поморье пройдут ливневые дождиСегодня 08:00
Архангельск vs Северодвинск: «пазики» не пройдут!Вчера 14:53
Две школы Архангельска получили имена Николая Лаверова и Павла УсоваВчера 12:29
Реклама
Культура
Барабанщики из Колумбии выступили в Северодвинске Сегодня 08:59
В столице Поморья отметили «Сабантуй»Вчера 09:15
В Архангельске прошло историческое карнавальное шествиеВчера 08:48
В Красноборске проходят "Сметанинские встречи"24 июня 2017 18:21
Библиотеки Архангельска подготовились к дню города24 июня 2017 11:16
В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь
13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку
В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»
В Архангельске пройдет Всероссийский Фестиваль красок
АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника
В АЦБК получено свидетельство на ведение газоспасательных работ
За пять месяцев заготовка древесины леспромхозами «Титана» составила 991,7 тыс. м³
ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC
Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»
"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве
Источник: агентство по печати и СМИ разделят
Северодвинск готовится к смене власти
В Затоне продолжается благоустройство дворов
Под Северодвинском спасатели остановили девушку, желающую утопиться
За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходом
В Архангельске задержан мужчина, грабивший прохожих
Маргарита Елфимова выиграла серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по гребле
В Архангельске прошёл Всероссийский олимпийский день
На Северодвинский фестиваль футбола приедет Алексей Смертин
В Архангельске прошла спартакиада среди детских оздоровительных лагерей
Мария Ерохина завоевала серебряную медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу
Барабанщики из Колумбии выступили в Северодвинске
В столице Поморья отметили «Сабантуй»
В Архангельске прошло историческое карнавальное шествие
|
Достояние региона
Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом
Соловки — Соловецкий музей-заповедник
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru