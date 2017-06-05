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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/27/51490.html

Культура

Барабанщики из Колумбии выступили в Северодвинске

Барабанщики из Колумбии выступили в Северодвинске
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
24 июня на площади Победы северодвинцы увидели цирковое шоу, спектакль в жанре клоунады, потанцевали под зажигательные ритмы барабанщиков из Колумбии.

Так в городе корабелов прошёл один из дней XXIII международного фестиваля уличных театров. Его посетили около 2000 человек.

С культурной миссией в Северодвинск прибыли пять российских и зарубежных творческих коллективов. Открыли праздник московский театр «Высокие братья» в дуэте с группой «1/2 Orchestra» (Москва). Зрителям очень понравились весёлые клоуны и их «Дурацкий цЫрк». Они жонглировали различными предметами, делали баланс на вольностоящей лестнице, общались с горожанами. Москвичи постоянно держали зрителей в напряжении, усложняя цирковые трюки и выполняя другие «смертельные номера». Всё это исполнялось под неповторимую музыку «1/2 Orchestra», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. 

Долгожданным событием стала встреча с барабанщиками из Колумбии. Коллектив «AAINJAA» приехал на нашу северную землю из Боготы. Их спектакль «Hola», в котором нескончаемые африканские, колумбийские и бразильские ритмы, потрясли северодвинцев и на самом деле разогрели холодное северное лето. Несмотря на то, что артисты не знают русского и почти не разговаривают на английском, они смогли найти общий язык с собравшимися. В конце выступления барабанщики «AAINJAA» устроили коллективный танец с северодвинцами и заразили всех энергией ритма. 

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