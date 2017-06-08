В Архангельске прошло историческое карнавальное шествие

Общегородской парад был посвящён не только 433-летию столицы Севера, но 80-й годовщине образования Архангельской области.

Возглавляли праздничную колонну не байкеры, как в прошлом году, а музыканты муниципального духового оркестра имени Владимира Васильева. Коллектив объединил совершенно разных людей: серьёзных мужчин, девушку модельной внешности и парня с дредами.

В преддверии 80-летия области участники карнавального шествия воссоздавали ключевые вехи её истории. Например, коллектив «Сиверко» возвращал прохожих в те времена, когда был актуален лозунг «Пятилетку за три года!». Под знаменем Великой Победы шли молодые артисты архангельского драмтеатра в военной форме: Иван Братушев, Нина Няникова, Михаил Кузьмин и другие члены труппы. Они распевали «Катюшу» и «Каким ты был».

Следом с лозунгом «Больше новых квартир Архангельску» шли стройотрядовцы. Этот слоган развил и интерпретировал один из прохожих: «Квартиры — бесплатно, как в Советском союзе!».

Студенты театрального отделения Архангельского колледжа культуры облачились в старомодные пальто и захватили с собой потёртые чемоданы. Их локальную процессию возглавлял детский паровозик — как дань открытию городского железнодорожного вокзала в 1964 году. Нам подумалось, что паровоз одолжил детский парк, но его «машинист» опроверг предположение: оказывается — культурный центр «Соломбала-Арт».

И, конечно, по обыкновению самой яркой частью колонны был её «хвост», в котором шли участники фестиваля уличных театров. Из года в год то, как выигрышно смотрятся на шествии уличные театры, служит самым доходчивым ответом на вопрос: «Нужен ли фестиваль Архангельску?».

Во главе фестивальной процессии плыл корабль Каина, а на его борту играли свой энергичный медный джаз-фанк музыканты коллектива ½ Orchestra. А замыкали фестивальную и общегородскую колонну колумбийские барабанщики AAINJAA, которые за неделю успели бесповоротно влюбить в себя Архангельск. Даже на шествии вокруг них сформировалось плотное кольцо из людей, околдованнных их ритмами, - сообщает ИА "Регион 29".