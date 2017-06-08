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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/26/51469.html

Культура

В столице Поморья отметили «Сабантуй»

В столице Поморья отметили «Сабантуй»
Фото пресс-службы регионального правительства
В этом году главное действо татаро-башкирского национального праздника состоялось на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова.

В Архангельске этот праздник по традиции отмечают с размахом. Напомним, татарская национально-культурная автономия в Поморье была создана в 1999 году и сегодня является одной из самых многочисленных и активно действующих общественных организаций в регионе.

От имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова северян поздравила начальник управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан аппарата кабинета министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина:

«Я сердечно приветствую всех гостей на нашем Сабантуе, который стал поистине праздником межнациональной дружбы и единения народов России! Сегодня Сабантуй стал местом взаимодействия и взаимообогащения культур, где можно познакомиться с богатым духовно-культурным наследием татарского народа».

Открыл праздничный концерт председатель татарской национально-культурной автономии Архангельской области Рим Калимуллин. Его выступление продолжили лучшие танцевальные и песенные номера творческих коллективов Поморья.

В завершении праздника Сабантуй северян порадовал своими песнями знаменитый татарский певец, заслуженный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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