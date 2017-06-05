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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/24/51454.html

Культура

Библиотеки Архангельска подготовились к дню города

Библиотеки Архангельска подготовились к дню города
В последнее воскресенье июня столица Поморья отмечает свой 433-й День рождения, в честь которого библиотеки Архангельска проводят ряд мероприятий. Обширная программа состоит из различных мероприятий и каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Так, центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова 25 июня с 14 до 19 часов  в Петровском парке организует площадку «Книжное лето с библиотекой».

Вниманию архангелогородцев и гостей города предлагаются две выставки рисунков: «Море в книгах и кино» по итогам Межрегионального конкурса «Моряна», а также «Город, который построил Маршак» - по итогам областного конкурса, посвященного 130-летнему юбилею С.Я. Маршака. Также библиотека представит в парке свои лучшие краеведческие издания на книжной выставке «Я люблю тебя, город двинских ветров».

В течение дня будет проводиться познавательная викторина «С любовью об Архангельске». Состоятся мастер-классы «Северная кукла – оберег» и «Разноцветные истории» - по изготовлению аппликаций.

В 14 часов пройдет автограф-сессия с Ксенией Горяевой, детской писательницей, автором книг об Архангельске, которые полностью соответствуют новому времени: новый язык, новые имена. Новое видение представляет большой интерес для современных читателей.

В 15 часов состоится автограф-сессия с детской писательницей Еленой Антроповой. На этой встрече автор представит свою новую книгу о нашем крае – «Бумажные истории», в которой главные герои Васька-Бумаська и Саня Елкин знакомят юных читателей с историей происхождения бумаги, открывают для себя тысячи «бумажных» секретов и путешествуют в Бумландию – страну, где делают бумагу, а точнее на АРХБУМ.

25 июня в 12 часов состоится Турнир знатоков «Северная радуга» в Библиотеке №7 поселка Маймаксанского лесного порта. Дети смогут продемонстрировать свои знания по краеведению, навыки и умения по освоению культурно-исторического наследия родного города. Турнир будет состоять из 5 заданий, содержащих 10 вопросов определенного стиля, связанных общей тематикой: «Блиц опрос», «Фотографии из старого альбома», «Памятники города», «Любимый остров» и «Загадки Поморского края».

Детская библиотека №9 округа Майская горка приглашает принять участие в игре «Архангельская мозаика» и проверить, насколько хорошо вы знаете свой город, его историю, культуру. Каждый ли сможет ответить на вопросы по истории родного города.

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