В Архангельской области объявлен конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Принять участие в нём могут экскурсоводы, менеджеры туркомпаний, гиды-переводчики, администраторы и даже горничные.

Заявки на участие принимаются до 26 июня. Победители регионального этапа смогут продолжить участие в соревновании на федеральном уровне.

— Наш регион славится среди туристов своим гостеприимством. Положительные эмоции гостей Поморья – это результат профессионального труда работников сферы туриндустрии. Наш конкурс направлен на поощрение талантливых экскурсоводов, сотрудников туркомпаний и гостиниц, их признание на региональном и федеральном уровне, – отметила заместитель регионального министра культуры по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Фавориты у жюри конкурса уже есть — ими стали сотрудники краеведческого центра «Дом Няна» Няндомского района, известного своим проектом «Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова», сообщает отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области.