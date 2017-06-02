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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/21/51396.html

Общество, Культура

В Архангельской области объявлен конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»

В Архангельской области объявлен конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»
Принять участие в нём могут экскурсоводы, менеджеры туркомпаний, гиды-переводчики, администраторы и даже горничные.

Заявки на участие принимаются до 26 июня. Победители регионального этапа смогут продолжить участие в соревновании на федеральном уровне.

— Наш регион славится среди туристов своим гостеприимством. Положительные эмоции гостей Поморья – это результат профессионального труда работников сферы туриндустрии. Наш конкурс направлен на поощрение талантливых экскурсоводов, сотрудников туркомпаний и гостиниц, их признание на региональном и федеральном уровне, – отметила заместитель регионального министра культуры по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Фавориты у жюри конкурса уже есть — ими стали сотрудники краеведческого центра «Дом Няна» Няндомского района, известного своим проектом «Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова», сообщает отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области.

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Комментарии
Гость, сегодня 14:27

А вы в Северодвинске видели зал, посвященный подводным лодкам? Там все потрогать: захотел Армерику разбомбил, захотел еще кого. Тоже очень достойно конкурса
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