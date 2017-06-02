Школьники из Ломоносово отправились в Париж

15 старшеклассников Ломоносовской средней школы проведут две недели во Франции.

В программе у них будут экскурсии, знакомство с достопримечательностями Бургундии и Парижа, памятниками истории и культуры, спортивные и развлекательные мероприятия.

Жить ребята будут в старинном замке в Бургундии, принадлежащем давним друзьям Архангельской области – меценатам супругам Энгель. Для поездки были выбраны лучшие ученики 9-11 классов Ломоносовской школы.

Визит учащихся Ломоносовской средней школы во Францию организован в рамках культурно-образовательного проекта фонда супругов Энгель.

Кроме того, 5 июля во Фрайберге планируется подписание соглашения о партнерских связях между Холмогорским районом, советом города Фрайберга, Ломоносовским фондом и фондом супругов Энгель.

Семья Энгель родом из немецкого города Фрайберга, где проходил обучение горному делу и металлургии Михаил Ломоносов. Они посвятили свою жизнь сохранению и популяризации научного и творческого наследия великого ученого, расширению научно-образовательных и культурных контактов между нашими странами.

Вопрос о развитии сотрудничества, обсуждался на встрече супругов Энгель с губернатором Игорем Орловым и представителями Ломоносовского фонда. Меценаты взяли обязательства организовать поездку школьников из Ломоносово в Европу и построить спортивную площадку у Ломоносовской средней школы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.