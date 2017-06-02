В Архангельске состоится танцевальный флэшоб

Новый совместный проект КЦ «Соломбала - Арт» и творческого объединения Любови Крыловой «Танцуй, Архангельск!» объединит представителей более двадцати предприятий, организаций и любительских объединений поморской столицы.

Флешмоб начнется 25 июня в 16:30 на площади перед Областным драматическим театром им. М.В. Ломоносова.

В настоящее время идут репетиции под руководством главного хореографа проекта и художественного руководителя образцового хореографического ансамбля «Россиянка» Елены Киселевой. Плотный график репетиций расписан на каждый день.

Инициатива танцуя встретить День города принадлежит организатору массовых праздников и представлений Любови Крыловой. Она считает, что флешмоб «Танцуй, Архангельск!» сплотит людей, поможет развить корпоративную культуру и станет хорошим поводом приобщиться к здоровому образу жизни.