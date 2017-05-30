Новости дня

Дмитрий Артемьев отправился в путешествие из Архангельска в Астрахань

Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматах

Архангельский областной крематорий не выбрасывал человеческий прах вместе с мусором

В Архангельск доставили члена преступного сообщества – Анатолия Самодова

Мобильная версия 16+

Суббота, 17 июня, 20:40

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/17/51334.html

Общество, Культура

24 июня в Архангельске состоится празднование Дня российской молодёжи

24 июня в Архангельске состоится празднование Дня российской молодёжи
Мероприятие пначнётся на площади Мира и в зоне рекреации на Набережной Северной Двины в 14:00.

В День молодёжи в Архангельске будут работать тематические площадки: творческие мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, декорированию посуды, искусству фотографии. Кроме того, каждый гость праздника сможет изготовить для себя Дерево счастья.

Любителей острых ощущений ждет лазертаг и водная битва, а спортсменов - соревнования по настольному теннису и пляжному волейболу. Зрители увидят яркое выступление финского молодежного циркового коллектива "Oulun Tahtisirkus" в тандеме с архангельским цирком «Весар».

Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении молодежных групп города и области, яркими концертными номерами и работой ди-джеев. А кульминацией молодёжного праздника станет «Фестиваль воздушных змеев» с участием коллектива барабанщиков, сообщает пресс-служба администрации города.

С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь

Сегодня 11:14

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске ожидаются тёплые выходныеСегодня 09:52
1 комментарий

Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусахВчера 14:13
6 комментариев

В Архангельске планируют преобразить Петровский скверВчера 10:58
6 комментариев

Директор архангельского МУПа не выполнил решение суда и не выплатил долгиВчера 09:48
2 комментария

Игорь Годзиш ищет в Архангельске место под трамвайПозавчера 17:32
22 комментария

Реклама
Культура

В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса РозингаСегодня 10:30
1 комментарий

Северодвинскому парку культуры и отдыха исполняется 45 летВчера 15:55

Архангельская молодёжь объявила конкурс граффити, приуроченный к юбилею областиВчера 15:05

На рок-фестивале "Мост" можно будет проверить свою финграмотностьВчера 12:47

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»Позавчера 10:45

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Участникам «Команды 29» предложат найти способ удержать молодёжь в регионе

Инструкция по отдыху на выходных: как не стать нарушителем противопожарного режима

В Архангельске ожидаются тёплые выходные

Экологическая организация «О2» посетила Архангельский ЦБК

Архангельская молодёжь объявила конкурс граффити, приуроченный к юбилею области

Группа «Илим» вручила именные стипендии за достижения коряжемским школьникам

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в мае 2017 года

ВТБ кредитует бюджет города Котласа

«Ростелеком» в Архангельске приглашает на первый семейный фестиваль

ГК «Титан» изменила политику логистики

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Архангельский областной крематорий не выбрасывал человеческий прах вместе с мусором

В Архангельск доставили члена преступного сообщества – Анатолия Самодова

В Виноградовском районе полицейский спас из пожара двоих детей и женщину

В Каргопольском районе задержали мужчину, обворовавшего пенсионера

В 7 округах Архангельска временно отключат воду

Дмитрий Артемьев отправился в путешествие из Архангельска в Астрахань

Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматах

АГКЦ приглашает горожан принять участие в программе «Танцуй – укрепляй здоровье!»

100 лет патриарху "Водника": в Архангельске вспомнили Анатолия Скворцова

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса Розинга

Северодвинскому парку культуры и отдыха исполняется 45 лет

На рок-фестивале "Мост" можно будет проверить свою финграмотность

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru