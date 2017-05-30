24 июня в Архангельске состоится празднование Дня российской молодёжи

Мероприятие пначнётся на площади Мира и в зоне рекреации на Набережной Северной Двины в 14:00.

В День молодёжи в Архангельске будут работать тематические площадки: творческие мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, декорированию посуды, искусству фотографии. Кроме того, каждый гость праздника сможет изготовить для себя Дерево счастья.

Любителей острых ощущений ждет лазертаг и водная битва, а спортсменов - соревнования по настольному теннису и пляжному волейболу. Зрители увидят яркое выступление финского молодежного циркового коллектива "Oulun Tahtisirkus" в тандеме с архангельским цирком «Весар».

Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении молодежных групп города и области, яркими концертными номерами и работой ди-джеев. А кульминацией молодёжного праздника станет «Фестиваль воздушных змеев» с участием коллектива барабанщиков, сообщает пресс-служба администрации города.

С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь.