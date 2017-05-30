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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/17/51333.html

Общество, Культура

В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса Розинга

В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса Розинга
Борис Розинг
Соревнование студентов высшего и среднего профессионального образования проводится в честь изобретателя телевидения Бориса Розинга.

– Изобретение Розинга – это неоспоримый приоритет России, а сам Борис Львович – её гордость. Очень важно хранить память об этом, несомненно, великом человеке, который совершил революционное открытие в науке и технике, дав толчок стремительному развитию телевидения во всём мире, – отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Проекты на конкурс принимаются по трем номинациям: разработка мобильного приложения «Телевизионное вещание в Архангельской области; виртуальная экскурсия (виртуальный тур, видеоролик) по памятным местам, связанным с именем изобретателя телевидения; проект, посвящённый Борису Розингу.

Зарегистрироваться на конкурс можно с 15 июня 2017 года до 15 июля 2017 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму регистрации участника, размещенную в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Награждение победителей состоится в сентябре 2017 года в рамках празднования 80-летия региона, сообщили в министерстве связи и информационных технологий Архангельской области.

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Комментарии
Юлия, сегодня 15:44

Здравствуйте! Можете выслать адрес группы ВКонтакте, в которой надо зарегистрироваться на конкурс в честь Бориса Розинга?
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