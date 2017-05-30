Северодвинскому парку культуры и отдыха исполняется 45 лет

17 июня парк приглашает северодвинцев и гостей города отметить это праздничное событие.

Ровно в полдень начнётся парад творческих коллективов города, в котором примут участие Архангельский цирк Весар, ансамбль «Джем» из Дома Корабела, танцевальная студия «Золотица» и аниматоры Северодвинского Молодёжного центра.

Свои чудеса гостям праздника продемонстрирует лаборатория «Шоу с жидким азотом» из Архангельска. Кроме того, в Северодвинске впервые пройдёт показ уличного спектакля «Двери» от Архангельского молодёжного театра, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Также на празднике пройдёт множество увлекательных мастер-классов. Например, северодвинка Инга Пальцер — автор открыток, известных по всей стране, — научит всех желающих рисовать своих фирменных совушек.

Подробнее с программой праздника можно ознакомиться здесь.