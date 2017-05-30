На рок-фестивале "Мост" можно будет проверить свою финграмотность

Завтра с 14 до 17 часов каждый взрослый гость фестиваля, который будет проходить на острове Краснофлотский, сможет ненадолго отвлечься от музыкальной программы и проверить свой уровень финансовой грамотности.

Посетителей зоны «Территория финансовой грамотности» ждет множество увлекательных конкурсов: финансовая дженга, «Стена финансовой защиты», музыкальный конкурс «Угадай «финансовую» мелодию».

Участникам предстоит решить, как действовать, если человек стал жертвой финансовых мошенников, узнать, когда нужно начинать делать добровольные пенсионные накопления, чем кредит отличается от микрозайма.

«Территория финансовой грамотности» – часть региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года.