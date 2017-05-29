В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой» В пятничный вечер — 16 июня, на берегу Северной Двины, у здания музея пройдёт концерт с участием вокалистки Марии Корель, саксофониста Дениса Овчинникова и клавишника Андрея Рогозина. Мария Корель – выпускница американской Академии искусств, солистка городского духового оркестра им. В.Васильева. Она преподаёт эстрадный вокала, а также участвует во многих джазовых фестивалях. Денис Овчинников – дипломант и лауреат областных и региональных конкурсов. Андрей Рогозин – джазовый пианист, участник различных музыкальных проектов Архангельска. Архангелогородцев и гостей города ждут 16 июня в 18:00 на импровизированной сцене Северного Морского музея. Заказать билеты можно по телефону: 20-54-95. Нашли ошибку? Выделите текст,

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