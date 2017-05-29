В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

Мария Корель – выпускница американской Академии искусств, солистка городского духового оркестра им. В.Васильева. Она преподаёт эстрадный вокала, а также участвует во многих джазовых фестивалях.
Денис Овчинников – дипломант и лауреат областных и региональных конкурсов. Андрей Рогозин – джазовый пианист, участник различных музыкальных проектов Архангельска.
Архангелогородцев и гостей города ждут 16 июня в 18:00 на импровизированной сцене Северного Морского музея. Заказать билеты можно по телефону: 20-54-95.