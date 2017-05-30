Главный режиссер Архангельского театра драмы рассказал о планах на следующий сезон

​11 июня архангельский театр драмы закрыл сезон премьерой «Амфитрион».

Главный режиссёр Андрей Тимошенко рассказал ИА "Региону 29" о планах на будущий сезон.

— Я доволен сезоном, — отметил Андрей Тимошенко. — Мы подняли планку, выпустили девять премьер. На моей памяти, так активно мы ещё не работали. Причём задействованы были все — даже те, кому раньше работы не хватало. Например, замечательная актриса Вера Томилина по причине болезни играла не так часто, но она пришла ко мне и сказала: «Хочу работать!». И как органично она сыграла приживалку в «Грозе»: настолько тонко, светло! Я приветствую, когда у актёра есть желание работать.

В этом сезоне у нас были очень хорошие актёрские прорывы. Например, Саша Субботин очень хорошо поработал. Количество премьер — это важный показатель качества сезона, но есть ещё индивидуальный творческий рост каждого актёра. Многие актёры сыграли неожиданные роли, предстали в том качестве, в котором им раньше не приходилось существовать, поработали в разных жанрах. Например, многие артисты блестяще справились с гротескной подачей в «Слоне». Ваня Братушев — блеск! Наташа Латухина, Саша Дубинин, Лена Смородина — перечислять можно долго. Даже в хоре актёры очень точно попадают в персонажей — получается очень смешно. Разные способы существования на сцене — это школа для артиста.

Кроме того, у нас появились новые артисты — Саша Зимин и Паша Каныгин, которые очень хорошо вписались и нашли своё место в труппе.

— Тем более, что Павел уже играет главную роль в премьере — «Амфитрионе».

— Да, он очень здорово попал. И Рита Москвичёва, которая приехала к нам из Нижнего Новгорода, в этом спектакле играет Ночь. До этого у неё не было таких значимых ролей, хотя она замечательная актриса.



— В следующем сезоне вы сохраните планку по количеству премьер?

— Следующий сезон — юбилейный. Может быть, и не будет такого количества премьер, потому что у нас будет одна значимая премьера «Последнее искушение Михайло Ломоносова», вокруг которой будет очень многое происходить. Мы хотим, чтобы зрители серьёзно погрузились в XVIII век: у нас будут лекции по живописи, музыке, литературе, науке того периода. Это очень серьёзный проект: мы никогда так не готовили ни один спектакль, такого не было в новейшей истории театра. Мы всегда работаем быстро, а сейчас мне хочется пройти очень подробный путь создания спектакля, образов — исторических, фантазийных или вообще гибридных, потому что кто знает, каким был этот человек?

Я дал артистам задание на лето — найти информацию о своём персонаже. И осенью они должны будут представить своих героев и, более того, отстоять их необходимость в пьесе. Пьеса большая, и мы будем её сокращать. А вдруг мы захотим выкинуть какого-то персонажа? Ну, не будет он нужен в рассказе о Ломоносове. Ведь что такое эта пьеса? Это история Ломоносова, рассказанная разными людьми. Поэтому актёрам нужно будет доказать, что их персонаж необходим для создания портрета учёного, продемонстрировать, как он помогает его раскрыть. Поэтому если актёр хочет сыграть персонажа, он должен сделать так, чтобы он в пьесе был жизненно необходим. И эта защита тоже будет публичной.

— Что ждёт зрителей помимо «Последнего искушения»?

— В следующем сезоне будут ещё премьеры, во-первых, на Новый год. Также сейчас у нас запущены несколько самостоятельных работ актёров, которые в следующем сезоне, я думаю, как-то вырулят на премьеру на камерном сцене. Будет ещё один большой проект к концу сезона. Пока мы взяли нам заметку несколько интересных названий.

От «Братьев Карамазовых» мы не отказываемся, просто определяемся со сроками, чтобы всё делалось вдумчиво, без авралов и суеты. Когда аврально работаешь, не имеешь права на ошибку. А если нет права на ошибку, нет права на эксперимент.

— Насколько мне известно, идёт речь о постановке «В ожидании Годо» и «Загадочного ночного убийства собаки».

— Да, «В ожидании Годо» — это самостоятельная работа, которая заявлена Игорем Патокиным, а «Загадочное ночное убийство собаки» предложил Алексей Ермилышев. На эти два спектакля уже изданы приказы. Но параллельно ко мне подходили ещё с четырьмя самостоятельными работами.



— Недавно в интервью газете «Правда Севера» директор театра Сергей Самодов рассказывал, что в планах — приезд Константина Хабенского. Каких ещё артистов следует ждать зрителям в будущем сезоне?

— К нам будут приезжать друзья театра, с которыми мы будем делать совместные проекты. Например, в конце октября с ведущим артистом театра имени Вахтангова Евгением Князевым и камерным оркестром мы сделаем постановку по «Борису Годунову». Народный артист Валерий Баринов приедет к нам с «Метелью» Пушкина. В планах также — приезд Сергея Гармаша.

— Каким образом Гармаш и Хабенский связаны с драмтеатром? То есть, это какая-то внутренняя связь?

— Это внутренняя связь, духовная, скажем так (смеётся). Это наши учителя. Станиславский, Мейерхольд и Вахтангов — мои учителя, хотя в живых я их не застал. Есть такие актёры, которые мне и нашему театру близки по духу. С ними хочется соприкоснуться. Это люди, которых мы ценим: честные, глубокие. И общение наших артистов и зрителей с ними их только обогатит.

— Кроме того, будущей весной вас ждёт очередной фестиваль «Родниковое слово».

— Я мечтаю, чтобы на этот раз хедлайнером фестиваля стал «Евгений Онегин» театра Вахтангова. Мне кажется, это один из выдающихся спектаклей нашего времен, из таких складывается история русского театра. Поэтому, пока он есть в репертуаре театра, надо, чтобы люди его посмотрели.

— Сейчас вы знаете наперёд, о чём будет 85-й сезон, или это станет ясно потом?

— Я точно знаю, что у нас есть что сказать зрителю. Это наше жизненное и творческое кредо. Я законченный оптимист, я убеждён, что всё в жизни зависит от человека. И эта вера в человека — моя и нашего театра — это то, что проходит через все сезоны. Каждого нашего героя и каждого зрителя я люблю. Я надеюсь, что человек, сидящий в зале, ощутит нашу любовь, полюбит рядом сидящего и поймёт, что любовь — это то, что нас спасёт в этом сложном мире. Эту любовь к человеку мы утверждаем и продолжим утверждать в творчестве — в разных формах, в разных жанрах.



— Как проходит ваша совместная работа с другими театрами?

— В этом сезоне я выпустил в Абхазском русском драматическом театре спектакль «Рождество в доме Купьелло» Эдуарда Де Филиппо. Прошлым летом, во время своего отпуска, я репетировал с ними и Я продолжаю сотрудничать с ними: мы будем репетировать «Ревизора». Я очень полюбил этот театр, там очень интересные артисты. Я пытаюсь как-то подружить наши театры. Очень бы нам хотелось на гастроли туда поехать. Есть ещё предложения от других театров, от некоторых пришлось отказаться. Это мне интересно, но, к сожалению, на три года вперёд моё время уже очень плотно расписано.