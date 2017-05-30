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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/13/51257.html

Культура

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске
12 июня представить фильмы патриотической тематики в Северодвинск приехали: народная артистка РФ Светлана Дружинина; народный артист Анатолий Мукасей; актёр и телеведущий Михаил Мамаев; актёр, режиссёр, сценарист, автор и исполнитель собственных песен Сергей Маховиков; актриса Лариса Шахворостова; сценарист, актёр и писатель Аркадий Инин, актёр Александр Михайлов.

По красной дорожке прошли и творческие коллективы Северодвинска: хореографический коллектив «Фантазия», ансамбль бального танца «Эос», вокальный ансамбль «Морская душа», театр степ-танца «Импровиз», ансамбль современного бального танца «Виктория».

Финальной песней открытия стала «Не вешать нос, гардемарины!», которую на сцене вместе с создателями кинофильма исполнил и мэр Северодвинска.

13 июня в 12.00 во Дворце молодёжи «Строитель» открылась первая площадка кинофорума. Автор сценария картины «Одиноким предоставляется общежитие» Арктий Инин представил её зрителям, а по завершении просмотра ответил на вопросы зрителей.

В 13.30 в кинотеатре «Россия» актёр Александр Михайлов представил картину «Ганстеры в океане», где он исполнил главную роль. По завершении просмотра начнется творческая встреча.

В 18.00 во Дворце молодёжи «Строитель» режиссёр и автор сценария Сергей Маховиков представит гостям форума свою картину «Тихая застава». Перед началом просмотра состоится творческая встреча с ним и актрисой Ларисой Шахворостовой.

В 18.30 в кинотеатре «Родина» любители кино встретятся с Михаилом Мамаевым, Светланой Дружининой и Анатолием Мукасеем. Затем состоится показ кинофильма «Гардемарины – III», который именно в Северодвинске начинает праздновать своё 30-летие.

Церемония закрытия кинофорума назначена на 14 июня. Местом её проведения станет Дворец молодёжи «Строитель». На закрытии пройдёт показ кинофильма «Рай», сообщает пресс-служба Северодвинска.

Вчера 15:52

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Комментарии
Зритель, сегодня 08:27

В Северодвинске прошел первый Всероссийский кинофорум «За любовь и Отечество» - объявила пресслужба мэра Гмырина. Хорошее мероприятие, интересное, полностью согласен.... Но ... Судя по названию - мероприятие федерального уровня. Кто присвоил ему статус Всероссийского? Кто является организаторами форума на региональном, федеральном уровне? Правильнее это назвать творческой встречей артистов с жителями города. Всего лишь. Что это мне напоминает? Нахальство и дерзость Остапа Бендера со своими Нью-Васюками ? Или болтливость и хвастливость надутого чиновника?
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