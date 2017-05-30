Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске

По красной дорожке прошли и творческие коллективы Северодвинска: хореографический коллектив «Фантазия», ансамбль бального танца «Эос», вокальный ансамбль «Морская душа», театр степ-танца «Импровиз», ансамбль современного бального танца «Виктория».
Финальной песней открытия стала «Не вешать нос, гардемарины!», которую на сцене вместе с создателями кинофильма исполнил и мэр Северодвинска.
13 июня в 12.00 во Дворце молодёжи «Строитель» открылась первая площадка кинофорума. Автор сценария картины «Одиноким предоставляется общежитие» Арктий Инин представил её зрителям, а по завершении просмотра ответил на вопросы зрителей.
В 13.30 в кинотеатре «Россия» актёр Александр Михайлов представил картину «Ганстеры в океане», где он исполнил главную роль. По завершении просмотра начнется творческая встреча.
В 18.00 во Дворце молодёжи «Строитель» режиссёр и автор сценария Сергей Маховиков представит гостям форума свою картину «Тихая застава». Перед началом просмотра состоится творческая встреча с ним и актрисой Ларисой Шахворостовой.
В 18.30 в кинотеатре «Родина» любители кино встретятся с Михаилом Мамаевым, Светланой Дружининой и Анатолием Мукасеем. Затем состоится показ кинофильма «Гардемарины – III», который именно в Северодвинске начинает праздновать своё 30-летие.
Церемония закрытия кинофорума назначена на 14 июня. Местом её проведения станет Дворец молодёжи «Строитель». На закрытии пройдёт показ кинофильма «Рай», сообщает пресс-служба Северодвинска.
В Северодвинске прошел первый Всероссийский кинофорум «За любовь и Отечество» - объявила пресслужба мэра Гмырина. Хорошее мероприятие, интересное, полностью согласен.... Но ... Судя по названию - мероприятие федерального уровня. Кто присвоил ему статус Всероссийского? Кто является организаторами форума на региональном, федеральном уровне? Правильнее это назвать творческой встречей артистов с жителями города. Всего лишь. Что это мне напоминает? Нахальство и дерзость Остапа Бендера со своими Нью-Васюками ? Или болтливость и хвастливость надутого чиновника?