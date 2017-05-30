На Варавино День России отметили народными гуляниями

В округе Варавино-Фактория творческие коллективы пригласили гостей на площадь к Ломоносовскому Дворцу культуры.

Юные вокалисты радовали зрителей веселыми, по-летнему яркими номерами: исполняли задорные «Печки-лавочки», песни про пряники «сладкие, мятные, к чаю ароматному – угощенье знатное».

Танцоры двух хореографического коллективов плели завораживающие «Русские узоры, кружились в «Девичьей плясовой». Исполнили шуточный танец «На скамеечке», а во время другого танца у солистки почти в щепки разлетелись деревянные ложки.

Закончился праздничный концерт, посвященный Дню России, знаменитой песней Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная», ее пели все вместе – эстрадная студия «Провинция» и зрители – жители округа Варавино-Фактория, пенсионеры, ветераны, школьники, кружковцы Дворца и их родители.