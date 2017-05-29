В Архангельске прошёл многонациональный концерт

IX Северный межнациональный форум в Архангельске объединил представителей разных национальностей, проживающих в Поморье.

В этом году в рамках форума проходят Дни культуры Азербайджана. Выставка, представляющая эту республику, открыла торжественное мероприятие в центре «Патриот».

В рамках подготовки к форуму был проведен конкурс рисунков «Люди разные, и это хорошо» среди учащихся школ и интернатов Архангельской области. В нём приняли участие более 200 ребят из 20 районов.

Победителей конкурса поздравили министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко и председатель правления общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» Рим Калимуллин.

Перед гостями и участниками форума выступили творческие коллективы национально-культурных объединений региона. Среди них – фольклорный ансамбль украинской национально-культурной автономии «Горлица», исполнители от татарской, армянской, еврейской национальных культурных автономий, польской диаспоры, азербайджанской молодёжной организации, - сообщает пресс-служба областного правительства.