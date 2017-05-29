В Архангельске выступит скрипач из Петербурга

10 июня в Биржевом зале Гостиных дворов Архангельский государственный оркестр исполнит новую программу! И снова у нас в гостях - петербургский музыкант, скрипач Владислав Песин!

Владислав – частый гость Камерного оркестра. С нашим коллективом он выступает как солист и дирижер, а в 2016 году мы рады были пригласить скрипача стать профессором Летней котласской академии.

Концерты с его участием - это всегда интересная, изысканная программа, "рафинированные" и строгие исполнительские решения, отточенность каждой детали, стилистическая безупречность и при этом - царство гармонии, радушная атмосфера, прекрасное и приподнятое настроение всех музыкантов, в чем уже не раз убеждались наши слушатели. В профессиональной музыкальной среде солист ценится как один из лучших скрипачей-интерпретаторов современной музыки, которому под силу наследие не только классической традиции, но и самых технически сложных, радикальных направлений.

Особое внимание в грядущей летней программе будет к сочинениям И. С. Баха: музыканты готовят Шестой Бранденбургский концерт, где сольные альтовые партии будут исполнять Владислав Песин и Елена Онуфриева, и знаменитую Чакону для скрипки-соло. Также будут исполнены Соль-мажорный скрипичный концерт Й. Гайдна и Элегия для скрипки соло современного немецкого композитора Кристофа Штауде, написанная композитором в 1984 году.Успевайте приобрести билеты в кассах Поморской филармонии!