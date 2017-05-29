В День России архангелогородцев ждет насыщенная культурная программа Мероприятия пройдут 12 июня на площади Ленина, на площади Мира, на проспекте Чумбарова-Лучинского, в Петровском парке и в других значимых местах города. Жителей и гостей Архангельска в этот день ожидает программа, наполненная культурными и спортивными событиями, сообщает пресс-служба администрации города. Ознакомиться с программой можно здесь. Нашли ошибку? Выделите текст,

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