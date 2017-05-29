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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/07/51161.html

Культура

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра
Фото Артема Келарева
На празднике под открытым небом 14 студийцев из лаборатории «Летний театр» устроили своеобразный шуточный отчётный концерт. Настоящий же экзамен их ждёт 8 июня на камерной сцене драмтеатра.

Как рассказали ИА «Регион 29» кураторы «Летнего театра», актёры и режиссёры Алексей Ермилышев и Анастас Кичик, за эти четыре месяца ребята освоили то, что преподают на первого курсе театрального института — миниатюры, основанные на наблюдениях за животными и предметами, а также монологи и песни.

Открылся «Летний театр» чтениям стихов у арт-объекта «Пень поэзии».  Дата располагала — всё-таки Пушкинский день России! — но читали не только Александра Сергеевича, но и других поэтов. Женщины — Ахматову, мужчины — Высоцкого. Кроме того, в ходу был Бродский.

Больше всех отличилась Валентина Морозова из архангельской региональной организации поддержки творческих людей «Арт-Север». Стоя на пне она наизусть и практически полностью прочитала поэму Пушкина «Граф Нулин». Могла бы и дальше читать, но началась театрализованная лекция о дуэльном кодексе в России XIX века.
Для начала ведущие рассказали публике парочку интересных подробностей из истории дуэлей в России. В Европе стрелялись с расстояния 35 шагов, а российские дворяне шутки не шутили: расстояние в 5-8 шагов было обычным делом.

Дуэль всегда начиналась с оскорбления, степени которого разнились. Например, если обидчиком выступила женщина, степень оскорбления понижалась на одну ступень.
От слов перешли к делу. Так как расслабленные северяне особо стреляться, даже в шутку, не хотели, режиссёрам пришлось идти на крайние меры.
— Давайте оскорбим кого-нибудь! — предложил Анастас Кичик своему коллеге.

В результате под раздачу попали два молодых человека. Оскорбление, пусть и понарошку, прозвучало, так что пришлось выбирать секундантов. Те в свою очередь разметили границы барьера, воткнув сабли из театрального реквизита на расстоянии 10 шагов. Одна шпага от этой манипуляции даже погнулась. «Из алюминия, наверное», — шепнула одна из зрительниц своей подруге.

Кстати, один из секундантов был удивительно похож на Пушкина. Оставалось лишь гадать, обладает ли молодой человек кудрями от природы или обзавёлся ими специально, ради художественного замысла.

А поединок, тем временем, закончился бескровно. Оскорбление было смыто и дуэлянты расстались друзьями.

Вчера 13:44

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