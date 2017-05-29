В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу

В День России в столице Поморья выступят победители самых популярных федеральных музыкальных телепроектов: Елена Максимова и Сергей Дудинский.

Елена Максимова занимается музыкой с детства. В 17 лет она стала солисткой оркестра Штаба Черноморского флота России и в 1998 году в этом составе представляла Россию в Каннах на Фестивале военных оркестров. В 2004 году Максимова прошла кастинг в мюзикл «We will rock you» в России, где ее музыкальным консультантом в записи альбома был легендарный Брайан Мэй, один из лидеров группы «Queen». Елена – финалистка международного музыкального конкурса «Новая волна».

Сергей Дудинский – лауреат международных и всероссийских конкурсов. Всю силу голоса и виртуозность молодого и талантливого певца по достоинству оценили великие мастера оперной сцены: Монсеррат Кабалье, Галина Вишневская, Зураб Соткилава. В 2010 году его признали «новым королем романса». В репертуаре Сергея не только серьезные классические произведения, но и всенародно любимые, популярные песни.

Также праздничную программу своим выступлением украсит Сергей Румянцев, артист государственного музыкального театра «Зазеркалье» (Санкт-Петербург), лауреат 1-ой премии Международного конкурса-фестиваля вокального творчества «Преображение», дипломант вокального конкурса имени Андрея Петрова "Поющая маска".

Концерт начнется на пл. Ленина, перед Администрацией города, в 19:30 и закончится в 22 часа, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.