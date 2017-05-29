В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

Программа праздника:
— 17:00-18:00 – выступление народного художественного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр».
— 17:00-18:00 – интерактивные игры для детей и взрослых.
— 18:00-19:20 – театрально-литературная композиция.
— 19:20 – викторина по произведениям А.С. Пушкина (победитель получает приз – книгу с автографом автора)
— Открытый микрофон (все желающие читают любимые произведения Пушкина)
Организаторы надеются, что в этот день будет теплая погода и местом проведения праздника станет площадка перед центральным входом в АГКЦ. В случае ненастной погоды праздник состоится в малом зале. Вход свободный.