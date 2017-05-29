В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник АГКЦ приглашает всех любителей поэзии 6 июня, в 17.00 на праздник «Союз волшебных звуков, чувств и дум», посвящённый Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Программа праздника: — 17:00-18:00 – выступление народного художественного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр». — 17:00-18:00 – интерактивные игры для детей и взрослых. — 18:00-19:20 – театрально-литературная композиция. — 19:20 – викторина по произведениям А.С. Пушкина (победитель получает приз – книгу с автографом автора) — Открытый микрофон (все желающие читают любимые произведения Пушкина) Организаторы надеются, что в этот день будет теплая погода и местом проведения праздника станет площадка перед центральным входом в АГКЦ. В случае ненастной погоды праздник состоится в малом зале. Вход свободный. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 16:30