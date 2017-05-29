В Архангельске выступит хор Валаамского монастыря

Творческий коллектив представит музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама» в Северодвинске, Котласе, Вельске, Коноше, Плесецке и закончит свои гастроли по Русскому Северу концертом в Архангельске.

Для слушателей прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни, а также стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.

— Высочайший профессионализм этих исполнителей уже оценили жители многих больших и малых городов России, – комментирует министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Теперь и Поморье сможет услышать выступление уникального коллектива, познакомиться с программой, которая символична и способна объединять людей разного возраста, социального статуса и мировоззрения.

Хор Валаамского монастыря был создан по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора.

Церковно-певческий коллектив ежегодно участвует в патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание с помощью концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.

Хор Валаамского монастыря выступит 20 июня на сцене Архангельского театра драмы, - сообщает пресс-служба областного правительства.