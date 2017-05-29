В столице Поморья прошёл благотворительный концерт в поддержку людей с инвалидностью

4 июня в музыкальном клубе «Колесо» состоялся концерт в поддержку людей с инвалидностью. Главным организатором выступило сообщество волонтёров САФУ «Квант милосердия». Идея шоу заключалась в том, чтобы талантливые «особые» музыканты города и региона выступили вместе с профессионалами.

Собранные средства организаторы направят на поддержку архангельского молодёжного клуба «Ю-тайм» — сообщества выпускников опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Ребята из «Ю-тайма», кстати, давно зарекомендовали себя — они постоянно участвуют в городских конкурсах, фестивалях, слётах, форумах, социальных проектах.

В этот вечер было сказано и спето много тёплых слов. Высокий поэтический вектор задала Екатерина Кульба, которая искренне любит стихи и уже побеждала в творческом конкурсе «Крылья души». Бардовская песня, красивые авторские композиции, были представлены Денисом Колобовым и Сергеем Холиным, умело аккомпанировавшим себе на гитарах. Сергею Холину также подыгрывал второй гитарист, большой друг клуба «Ю-тайм» Михаил Герасимов.

Сергей рассказал ИА«Регион 29», что бардовской песней увлекается более 20 лет. Вообще, в «Ю-тайме» наметился хороший ансамбль. Помимо гитаристов Сергея Холина и Михаила Герасимова есть вокалистка Виктория Антипова. Будущий педагог и большая поклонница русского романса на «Айсберге» совершила маленький эксперимент, исполнив вместе с музыкантами архангельской школы «Funotekа» песни Селин Дион и Depeche Mode.

Елена Бережная, автор стихов и участница многих архангельских концертов, спела балладу вместе с Анной Акимовой и Алексеем Питаловым — участниками группы «Прекрасный город», название которой соответствует изящному фламенко-джазовому духу их музыки.

Антон Грабовский, известный поморской публике под творческим псевдонимом Tony G, в компании с замечательным северодвинским трубачом Сергеем Забелинским исполнил несколько номеров, пропитанных солнечным регги.

Замкнуло концертную тёплую вечернюю программу выступление популярной архангельской группы «Корица».