Филармония приглашает зрителей на "Органную ночь"

8 июня в 20-00 архангельские слушатели смогут посетить необычный концерт: в Камерном зале начнётся «Органная ночь».

Её формат отличается от привычных органных вечеров Поморской филармонии: зрителей ждут целых три отделения концерта и два антракта. Программу представят профессор, заведующий кафедрой органа консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург), заслуженная артистка России Лариса Спиранова (сопрано), лауреат международных юношеских конкурсов Евгений Зарецкий (фортепиано, орган, Санкт-Петербург) и дипломант международного конкурса Армен Вартанян (скрипка). Это будет уже вторая «Органная ночь» - проект, как и предполагалось перед его запуском, становится доброй традицией. Музыка и белые ночи Санкт-Петербурга прибывают в гости к архангельскому «королю инструментов» и его слушателям.

На вечере будет звучать много музыки И.С.Баха - Фантазия соль мажор, Прелюдия и фуга до мажор, Хоральная прелюдия, Токката и фуга ре минор. Кроме того, зрители услышат арию Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь» Г.Ф.Генделя, «Думку» П.И.Чайковского, «Domini» В.А. Моцарта, «Ave Maria» Баха-Гуно, хоральную партиту Г.Бёма, хоральную прелюдию Д.Букстехуде. Под сводами Кирхи прозвучат партии из «Глории» А.Вивальди и «Stabat Mater» Дж.Перголези, а «Nella fantasia» Э.Морриконе привнесет в северную ночь колорит томных ночей Италии.