В июне культурная жизнь архангелогородцев будет насыщенной В первой половине июня культурные центры Архангельска приглашают горожан и гостей города на программы и представления. Архангельский городской культурный центр, проезд Приорова, 2; телефон 20-39-19, 42-36-33 2 июня в 13:00 – театрализованное представление «Мы не хотим быть клоунами» (6+) 5 июня в 10:30 – интеллектуальный экотурнир «Белая сова», посвящённый Году экологии (6+) 5 июня в 10:30 – кукольное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» Архангельского театра кукол (6+) 6 июня в 17:00 – литературно-музыкальный вечер «Союз волшебных звуков, чувств и дум», посвящённый Пушкинскому дню России. Вход свободный (6+) 7 июня 17:30-19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+) 9 июня в 11:00 – театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы» (6+) 13 июня в 11:00 – игровая программа «Такая разная Россия», посвященная Дню России (6+) 14 июня 17:30-19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+) 16 июня в 14:00 – театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы» (6+) 19 июня в 11:00 – театрализованное представление «Сказка о потерянном времени» (6+) 19-25 июня 11:00 - 19:00 – летний танцевальный лагерь «Dance World» (тел. 270-239) (9+) Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» пр. Чумбарова-Лучинского, 15, тел. 65-20-01 10, 17 июня в 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

20 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «Весёлая страна Мультитрямбия» (6+) 20 июня в 13:00 – краеведческий турнир «Под светлым ангела крылом» (6+) Культурный центр «Северный», ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22 Каждый понедельник, среда, пятница в 11:00 – занятия по рисованию для детей «Весёлая кисточка» (6+) Каждый понедельник, среда, пятница в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+) 3 июня в 10:30 – спектакль «Кот в сапогах» Архангельского театра кукол (0+) 4 июня в 12:00 – игровая программа для детей и родителей «Sупер-воскресенье» (0+) 5 июня в 18:00 – поэтический вечер «Открытый микрофон» вместе с театральным коллективом «Перфоманс», в рамках всероссийской акции «Литературная ночь» (6+) 6 июня в 10:30 – эстрадно-цирковое шоу «Бродячие артисты» Цирк «Весар» (0+) 6 июня в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов со Свинкой пеппой «Мультик шоу» (0+) 7 июня в 12:00 – день настольной игры для детей и взрослых (6+) 8 июня в 12:00 – игры на свежем воздухе для детей и взрослых «Спортивный четверг» (0+) 11 июня в 12:00 – праздничный концерт «Моя страна! Моя Россия!», посвященный Дню России, при участии творческих коллективов культурного центра «Северный» (0+) 11 июня в 13:00 – мастер-класс «Символ России», фото - зоны, где каждый участник поздравит страну с праздником. Выставки (09:00 – 21:00): В течение месяца: - информационная выставка авиамодельного клуба «Заря» «Современная истребительная авиация в России» (0+) - информационная выставка коллектива компьютерная грамотность «Искры памяти» (6+) - персональная выставка Копчук Л.Н. «Картины – бисер» (0+) - выставка «Архангельск – город снеговиков» коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия» (0+) - выставка образцовой детской изостудии «Колонок» (0+) - персональная выставка Дивиной Е.В. «Такие разные куклы» (0+) - выставка участников фото студии «Энджой» «Застывшее мгновение» (0+) - выставки коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия» «Понемногу обо всем», «Подводя итоги», «Подарки для любимых», «Ку-ка-ре-ку» (0+) - выставки работ коллектива декоративно-прикладного творчества «Северные краски» «Такая разная постель», «Весеннее настроение» (0+) - фотовыставка коллектива «Элегант» «В ритме танца» (0+) - с 28 мая выставка конкурса декоративно-прикладного творчества, посвященного Году экологии в России «Эко-сумка» (0+)

Культурный центр «Соломбала-Арт», пр. Никольский, д. 29, тел: 22-54-33 3 июня в 17:00 – летний вечер в парке «И будет Пушкин на века» (3+) 10 июня в 17:00 – интерактивная площадка «Россия, это мы» (3+) 11 июня в 18:00 – вечер отдыха и танцев, посвященный Дню России «Родная моя белоствольная Русь» (18+) 17 июня в 17:00 – летний вечер «Прикоснись к природе сердцем» (18+) 18 июня в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто не считает годы» (18+) 21 июня в 10:30 – сказка «Волшебный мешок ведьмы, или как спасти Эльфа» (6+) 27 июня в 19:00 – спектакль «Деревенский анекдот» (18+) Игровые программы по коллективным заявкам: «Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера-поморы» (6+) Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58 2 июня 10:30 – развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка» (6+) 2 июня 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 3 июня в 10:30 – программа мультфильмов «Мультпутешествие» (0+) 5 июня в 10:30 – эстрадно-цирковое шоу «Бродячие артисты» с участием цирка «Весар» и эстрадных звезд Архангельска (6+) 5 июня в 10:30 – театрализованная игровая программа «На поляне сказок» (6+) 5 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 6 июня в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+) 6 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+) 7 июня в 10:30 – развлекательная программа «Игро-танце-мания» (6+) 7 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 7 июня в 10:30 – спектакль «Кот в сапогах» Архангельского театра кукол (6+) 8 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «Наши соседи по планете» (6+) 8 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+) 9 июня в 10:30 – развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка» (6+) 9 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 9 июня в 14:00 – концерт «Лето в нашем дворе» на детской площадке поселка Силикатчиков (6+) 10 июня в 10:30 – программа мультфильмов «Мультпутешествие» (0+ 12 июня в 10:30 – театрализованная игровая программа «На поляне сказок» (6+) 12 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 12 июня в 10:30 – праздничный концерт, посвященный Дню России «Россия – Родина моя» (3+ 13 июня в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+) 13 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+) 14 июня в 10:30 – развлекательная программа «Игро-танце-мания» (6+) 14 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 15 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «Наши соседи по планете» (6+) 15 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+) 16 июня в 10:30 – развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка» (6+) 16 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+) 17 июня в 10:30 – программа мультфильмов «Мультпутешествие» (0+) В течение месяца: Экскурсия в киноаппаратную Дворца культуры «Архангельские киномеханики – рядовые армии кино» Культурный центр «Бакарица», ул. Нахимова, 15 тел. 45-06-15 2 июня в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+) 5 июня в 11:00 – мастер-класс «Летние фантазии» (3+) 5 июня в 12:00 – интеллектуальная викторина «Славим живое русское слово» (3+) 7 июня в 11:00 – квест-игра «Мультомания» (3+) 9 июня в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+) 12 июня в 11:00 – мастер-класс «Летние фантазии» (3+) 12 июня в 11:00 – праздничный концерт «День России» (0+) 14 июня в 11:00 – танцевально-игровая программа «Утренний переполох» (3+) 16 июня в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+) Филиал «Исакогорский», Ул. Клепача 9, тел. 62-03-06 2 июня в 15:45 – мастер класс по хореографическому искусству от группы современного танца «BRA DANCE» и ансамбля народного танца «Вертеха» (12+) 5 июня в 14:00 – создание мозаики из подручных материалов «Портрет Пушкина» (12+) 5 июня в 15:00 – акция «Любимые строки» чтение стихов классической литературы (12+) 5 июня в 16:00 – викторина по правописанию «ЖИ ШИ просто правильно пиши» (6+) 7 июня в 12:00 – квест - игра «Путешествие в природу» (6+) 8 июня в 15:30 – викторина, посвященная Всемирному дню океанов «Поплыли по морям и океанам» (6+) 9 июня в 12:00 – игровая программа «Без друзей меня чуть - чуть» (6+) 12 июня в 12:00 – праздничный концерт «Мы все жители одной страны» (0+) 14 июня в 14:00 – мастер-класс по актерскому мастерству от театральной студии «Амплуа»(6+) 16 июня в 15:45 – мастер-класс по хореографическому искусству от группы современного танца «BRA DANCE» и ансамбля народного танца «Вертеха» (12+) 19 июня в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика» (12+) Филиал «Турдеевский», ул. Центральная, 28 6 июня в 16:00 – интеллектуальная игра «Шутколёт» (12+) 7 июня в 14:00 – конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире животных» (6+) 7 июня в 16:00 – экологическая викторина (12+) 8 июня в 16:00 – уличные дворовые игры (6+) 9 июня в 14:00 – караоке-батл (6+) 9 июня в 16:00 – игровая программа «Пойми меня» (12+) 11 июня в 13:00 – уличный праздник: «Мы - Россияне» (0+) Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48 4 июня в 13:00 – уличный праздник «Город детства» (0+) 10 июня в 13:00 – кино-лекция «Грандиозные исторические события в картинах живописи» (6+) 12 июня в 17:00 – акция «Я за Бег!» (0+) 12 июня в 18:00 – молодежный концерт «Моя Россия» (12+) 17 июня в 13:00 – игровая программа «Водная пати» (0+) 23 июня в 19:00 – вечер «Город на Двине» (0+)

В течение месяца: - тренажерный зал (Пн., Ср., Пт.: 18-21, Вт., Чт., Сб.: 19:00 – 21:00) (18+) - игротека «Остров развлечений» (Вс. 12:00 – 17:00) (0+) Культурный центр «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24 8 июня в 09:30 – игровая программа «Праздник забытых игр» (6+) 8 июня в 13:30 – программа с командно-танцевальными и музыкальными соревнованиями - стартин «МЕГАтанцы» (6+) 12 июня в 16:00 – праздник «Жить в России ЗДОРОВо!», акции: «Спасибо, не курю», «Спортотрон», создание коллажа «Жить в России ЗДОРОВо!» (6+ 15 июня в 10:30 – представление театра кукол «Кот в сапогах» (6+) Родионова, 14; тел. 89009196853 6 июня в 14:00 – литературная гостиная «Гордость России» (6+) 7 июня в 11:00 – кинолекторий «Живая планета»(6+) 9 июня в 11:00 – эстафета любимых занятий «Радуга фантазий»(6+) 14 июня в 11:00 – кинолекторий «Живая планета» (6+) 16 июня в 11:00 – квест-игра «Найди клад» (6+) Емецкая, 19, 2; тел 89115630932 9 июня в 16:00 – конкурс-викторина «Я люблю Россию» (6+) 12 июня в 13:00 – концерт «Если будет Россия, буду и я!» (0+) 16 июня в 16:00 – игровая спортивная программа «Сильные, ловкие, смелые!» (6+) Молодежный культурный центр «Луч», ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06 2 июня в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+) 3 июня в 13:00 – игра по ПДД «Самый грамотный пешеход» (12+) 3 июня в 17:00 – «Квартирник» (14+) 4 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+) 4 июня в 16:00 – летняя фотосушка «Мы в ответе за Землю» (12+) 5 июня в 16:00 – летняя фотосушка «Мы в ответе за Землю» (12+) 7 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+) 8 июня в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+) 9 июня в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+) 10 июня в 13:00 – мультквест, посвященный дню рождения киностудии «Союзмультфильм» (6+) 11 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+) 14 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+) 15 июня в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+) Филиал №2 МКЦ «Луч», о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15 2 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+) 3 июня в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» (35+) 4 июня в 12:00 – мастер-класс «Полевые цветы» мастерская «Креатив» (7+) 5 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+) 6 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+) 7 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+) 8 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+) 9 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+) 10 июня в 15:00 – мульт-лото (6+) 11 июня в 12:00 – мастер-класс, посвящённый «Дню России», «Патриотическая поделка» мастерская «Креатив» (7+) 12 июня в 13:00 – квест, посвящённый «Дню России», «Россия подвигами славится!» (6+) 14 июня в 13:00 – мастер-класс по фитнесу (18+) 15 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+) Филиал №3 «Космос» МУК МКЦ «Луч», пр. Ленинградский, д.165, кор.2; тел. 61-83-10 3 июня в 13:00 – площадка аттракционов «Angry birds» (5+) 4 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть» (6+) 4 июня в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (35+) 6 июня в 12:00 – экоквест (12+) 10 июня в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр (35+) 11 июня в 11:00 – акция по озеленению приклубной территории «С любовью к России», посвящённая Дню России (10+) 11 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть» (6+) Нашли ошибку? Выделите текст,

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