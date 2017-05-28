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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/02/51079.html

Культура

В июне культурная жизнь архангелогородцев будет насыщенной

В июне культурная жизнь архангелогородцев будет насыщенной
В первой половине июня культурные центры Архангельска приглашают горожан и гостей города на программы и представления.

Архангельский городской культурный центр, проезд Приорова, 2; телефон 20-39-19, 42-36-33

2 июня в 13:00 – театрализованное представление «Мы не хотим быть клоунами» (6+)

5 июня в 10:30 – интеллектуальный экотурнир «Белая сова», посвящённый Году экологии (6+)

5 июня в 10:30 – кукольное представление по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» Архангельского театра кукол (6+)

6 июня в 17:00 – литературно-музыкальный вечер «Союз волшебных звуков, чувств и дум», посвящённый Пушкинскому дню России. Вход свободный (6+)

7 июня 17:30-19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)

9 июня в 11:00 – театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы» (6+)

13 июня в 11:00 – игровая программа «Такая разная Россия», посвященная Дню России (6+)

14 июня 17:30-19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)

16 июня в 14:00 – театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы» (6+)

19 июня в 11:00 – театрализованное представление «Сказка о потерянном времени» (6+)

19-25 июня 11:00 - 19:00 – летний танцевальный лагерь «Dance World» (тел. 270-239) (9+)

Центр традиционной северной культуры  «Архангелогородская сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15, тел. 65-20-01

10, 17 июня в 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
20 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «Весёлая страна Мультитрямбия» (6+)

20 июня в 13:00 – краеведческий турнир «Под светлым ангела крылом» (6+)

Культурный центр «Северный», ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22

Каждый понедельник, среда, пятница в 11:00 – занятия по рисованию для детей «Весёлая кисточка» (6+)

Каждый понедельник, среда, пятница в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)

3 июня в 10:30 – спектакль «Кот в сапогах» Архангельского театра кукол (0+)

4 июня в 12:00 – игровая программа для детей и родителей «Sупер-воскресенье» (0+)

5 июня в 18:00 – поэтический вечер «Открытый микрофон»  вместе с театральным коллективом «Перфоманс», в рамках всероссийской акции «Литературная ночь» (6+)

6 июня в 10:30 – эстрадно-цирковое шоу «Бродячие артисты» Цирк «Весар» (0+)

6 июня в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов со Свинкой пеппой «Мультик шоу» (0+)

7 июня в 12:00 – день настольной игры для детей и взрослых (6+)

8 июня в 12:00 – игры на свежем воздухе для детей и взрослых «Спортивный четверг» (0+)

11 июня в 12:00 – праздничный концерт «Моя страна! Моя Россия!», посвященный Дню России, при участии творческих коллективов культурного центра «Северный» (0+)

11 июня в 13:00 – мастер-класс «Символ России», фото - зоны, где каждый участник поздравит страну с праздником.

Выставки (09:00 – 21:00):

В течение месяца:

- информационная выставка авиамодельного клуба «Заря» «Современная истребительная авиация в России» (0+)

- информационная выставка коллектива компьютерная грамотность «Искры памяти» (6+)

- персональная выставка Копчук Л.Н. «Картины – бисер» (0+)

- выставка «Архангельск – город снеговиков» коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия» (0+)

- выставка образцовой детской изостудии «Колонок» (0+)

- персональная выставка Дивиной Е.В.  «Такие разные куклы» (0+)

- выставка участников фото студии «Энджой» «Застывшее мгновение» (0+)

- выставки коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия»  «Понемногу обо всем», «Подводя итоги», «Подарки для любимых», «Ку-ка-ре-ку»  (0+)

- выставки  работ коллектива декоративно-прикладного творчества «Северные краски»  «Такая разная постель»,  «Весеннее настроение»  (0+)

- фотовыставка коллектива «Элегант» «В ритме танца» (0+)

- с 28 мая выставка конкурса декоративно-прикладного творчества, посвященного Году экологии в России «Эко-сумка» (0+)


Культурный центр «Соломбала-Арт», пр. Никольский, д. 29, тел: 22-54-33

3 июня в 17:00 – летний вечер в парке «И будет Пушкин на века» (3+)

10 июня в 17:00 – интерактивная площадка  «Россия, это мы» (3+)

11 июня в 18:00 – вечер отдыха и танцев, посвященный Дню России «Родная моя белоствольная Русь» (18+)

17 июня в 17:00 – летний вечер «Прикоснись к природе сердцем» (18+)

18 июня в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто не считает годы» (18+)

21 июня в 10:30 – сказка «Волшебный мешок ведьмы, или как спасти Эльфа» (6+)

27 июня в 19:00 – спектакль «Деревенский анекдот» (18+)

Игровые программы по коллективным заявкам: «Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера-поморы» (6+)

Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58

2 июня 10:30 – развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка» (6+)

2 июня 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

3 июня в 10:30 – программа мультфильмов «Мультпутешествие» (0+)

5 июня в 10:30 – эстрадно-цирковое шоу «Бродячие артисты» с участием цирка «Весар» и эстрадных звезд Архангельска (6+)

5 июня в 10:30 – театрализованная игровая программа «На поляне сказок» (6+)

5 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

6 июня в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+)

6 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)

7 июня в 10:30 – развлекательная программа «Игро-танце-мания» (6+)

7 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

7 июня в 10:30 – спектакль «Кот в сапогах» Архангельского театра кукол (6+)

8 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «Наши соседи по планете» (6+)

8 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)

9 июня в 10:30 – развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка» (6+)

9 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

9 июня в 14:00 – концерт «Лето в нашем дворе» на детской площадке поселка Силикатчиков (6+)

10 июня в 10:30 – программа мультфильмов «Мультпутешествие» (0+

12 июня в 10:30 – театрализованная игровая программа «На поляне сказок» (6+)

12 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

12 июня в 10:30 – праздничный концерт, посвященный Дню России «Россия – Родина моя» (3+

13 июня в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+)

13 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)

14 июня в 10:30 – развлекательная программа «Игро-танце-мания» (6+)

14 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

15 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «Наши соседи по планете» (6+)

15 июня в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)

16 июня в 10:30 – развлекательная программа «Музыкальная угадай-ка» (6+)

16 июня в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

17 июня в 10:30 – программа мультфильмов «Мультпутешествие» (0+)

В течение месяца:

Экскурсия в киноаппаратную Дворца культуры «Архангельские киномеханики – рядовые армии кино»

Культурный центр «Бакарица», ул. Нахимова, 15 тел. 45-06-15

2 июня в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+)

5 июня в 11:00 – мастер-класс «Летние фантазии» (3+)

5 июня в 12:00 – интеллектуальная викторина «Славим живое русское слово» (3+)

7 июня в 11:00 – квест-игра «Мультомания» (3+)

9 июня в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+)

12 июня в 11:00 – мастер-класс «Летние фантазии» (3+)

12 июня в 11:00 – праздничный концерт «День России» (0+)

14 июня в 11:00 – танцевально-игровая программа «Утренний переполох» (3+)

16 июня в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+)

Филиал «Исакогорский», Ул. Клепача 9, тел. 62-03-06

2 июня в 15:45 – мастер класс по хореографическому искусству от группы современного танца «BRA DANCE» и ансамбля народного танца «Вертеха» (12+)

5 июня в 14:00 – создание мозаики из подручных материалов «Портрет Пушкина» (12+)

5 июня в 15:00 – акция «Любимые строки» чтение стихов классической литературы (12+)

5 июня в 16:00 – викторина по правописанию «ЖИ ШИ просто правильно пиши» (6+)

7 июня в 12:00 – квест - игра «Путешествие в природу» (6+)

8 июня в 15:30 – викторина, посвященная Всемирному дню океанов «Поплыли по морям и океанам» (6+)

9 июня в 12:00 – игровая программа «Без друзей меня чуть - чуть» (6+)

12 июня в 12:00 – праздничный концерт «Мы все жители одной страны» (0+)

14 июня в 14:00 – мастер-класс по актерскому мастерству от театральной студии «Амплуа»(6+)

16 июня в 15:45 – мастер-класс по хореографическому искусству от группы современного танца «BRA DANCE» и ансамбля народного танца «Вертеха» (12+)

19 июня в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика» (12+)

Филиал «Турдеевский», ул. Центральная, 28

6 июня в 16:00 – интеллектуальная игра «Шутколёт» (12+)

7 июня в 14:00 – конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире животных» (6+)

7 июня в 16:00 – экологическая викторина (12+)

8 июня в 16:00 – уличные дворовые игры (6+)

9 июня в 14:00 – караоке-батл (6+)

9 июня в 16:00 – игровая программа «Пойми меня» (12+)       

11 июня в 13:00 – уличный праздник: «Мы - Россияне» (0+)

Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48

4 июня в 13:00 – уличный праздник «Город детства» (0+)

10 июня в 13:00 – кино-лекция «Грандиозные исторические события в картинах живописи» (6+)

12 июня в 17:00 – акция «Я за Бег!» (0+)

12 июня в 18:00 – молодежный концерт «Моя Россия» (12+)

17 июня в 13:00 – игровая программа «Водная пати» (0+)

23 июня в 19:00 – вечер «Город на Двине» (0+)

 
В течение месяца:

- тренажерный зал  (Пн., Ср., Пт.: 18-21,  Вт., Чт., Сб.: 19:00 – 21:00) (18+)

- игротека «Остров развлечений» (Вс.  12:00 – 17:00) (0+)

Культурный центр «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24

8 июня в 09:30 – игровая программа «Праздник забытых игр» (6+)

8 июня в 13:30 – программа с командно-танцевальными и музыкальными соревнованиями - стартин «МЕГАтанцы» (6+)

12 июня в 16:00 – праздник «Жить в России ЗДОРОВо!», акции: «Спасибо, не курю», «Спортотрон», создание коллажа «Жить в России ЗДОРОВо!»  (6+

15 июня в 10:30 – представление театра кукол «Кот в сапогах» (6+)

Родионова, 14; тел. 89009196853

6 июня в 14:00 – литературная гостиная «Гордость России» (6+)

7 июня в 11:00 – кинолекторий «Живая планета»(6+)

9 июня в 11:00 – эстафета любимых занятий «Радуга фантазий»(6+)

14 июня в 11:00 – кинолекторий «Живая планета» (6+)

16 июня в 11:00 – квест-игра «Найди клад» (6+)

Емецкая, 19, 2; тел 89115630932

9 июня в 16:00 – конкурс-викторина «Я люблю Россию» (6+)

12 июня в 13:00 – концерт «Если будет Россия, буду и я!» (0+)

16 июня в 16:00 – игровая спортивная программа «Сильные, ловкие, смелые!» (6+)

Молодежный культурный центр «Луч», ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06

2 июня в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)

3 июня в 13:00 – игра по ПДД «Самый грамотный пешеход» (12+)

3 июня в 17:00 – «Квартирник» (14+)

4 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+)

4 июня в 16:00 – летняя фотосушка «Мы в ответе за Землю» (12+)

5 июня в 16:00 – летняя фотосушка «Мы в ответе за Землю» (12+)

7 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+)

8 июня в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)

9 июня в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)

10 июня в 13:00 – мультквест, посвященный дню рождения киностудии «Союзмультфильм» (6+)

11 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+)

14 июня в 12:00 – детская игровая программа «Станция Лето» (6+)

15 июня в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)

Филиал №2 МКЦ «Луч», о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

2 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

3 июня в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» (35+)

4 июня в 12:00 – мастер-класс «Полевые цветы» мастерская «Креатив» (7+)

5 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

6 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)

7 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

8 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)

9 июня в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

10 июня в 15:00 – мульт-лото (6+)

11 июня в 12:00 – мастер-класс, посвящённый «Дню России», «Патриотическая поделка» мастерская «Креатив» (7+)

12 июня в 13:00 – квест, посвящённый «Дню России», «Россия подвигами славится!» (6+)

14 июня в 13:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

15 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)

Филиал №3 «Космос» МУК МКЦ «Луч», пр. Ленинградский, д.165, кор.2; тел. 61-83-10

3 июня в 13:00 – площадка аттракционов «Angry birds» (5+)

4 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть» (6+)

4 июня в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (35+)

6 июня в 12:00 – экоквест (12+)

10 июня в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр (35+)

11 июня в 11:00 – акция по озеленению приклубной территории «С любовью к России», посвящённая Дню России (10+)

11 июня в 13:00 – игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть» (6+)

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