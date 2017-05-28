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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/02/51071.html

Культура

Рок-группы Архангельска примут участие в фестивале "Мост"

Рок-группы Архангельска примут участие в фестивале "Мост"
Фото пресс-службы САФУ
17 июня на острове Краснофлотский пройдёт фестиваль «Мост», на который приедут лучшие исполнители отечественного рока.

В этом году на фестивале будет две сцены: одна – для приезжих рок-звезд («Тараканы», «Пилот», Animal Джаz и другие), вторая – для начинающих местных рокеров. 
Выбрать музыкантов для выступления на альтернативной сцене решили путем проведения конкурса «Оpen-air». 

Отборочные этапы прошли 26 и 28 мая. В первый отборочный день выступали начинающие команды,  во второй -коллективы более опытные, такие как, например, «Перпетум Мобиле»: команда известна не только в Архангельске, но и за его пределами, попадала в эфиры знаменитых радиостанций.

В первый отборочный день конкурса можно было увидеть и услышать пока еще малоизвестные, а поэтому еще более любопытные команды  Green Stone, Nowadays, Steamer и другие.

Имена коллективов, которые попадут на вторую сцену фестиваля «Мост», пока неизвестны. Как отмечают организаторы, фавориты уже появились, но шанс остается у всех. 4 июня пройдет дополнительный отборочный этап, в котором примут участие группы, победившие в конкурсе видеозаявок, сообщает пресс-служба САФУ.

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