Рок-группы Архангельска примут участие в фестивале "Мост"

17 июня на острове Краснофлотский пройдёт фестиваль «Мост», на который приедут лучшие исполнители отечественного рока.

В этом году на фестивале будет две сцены: одна – для приезжих рок-звезд («Тараканы», «Пилот», Animal Джаz и другие), вторая – для начинающих местных рокеров.

Выбрать музыкантов для выступления на альтернативной сцене решили путем проведения конкурса «Оpen-air».

Отборочные этапы прошли 26 и 28 мая. В первый отборочный день выступали начинающие команды, во второй -коллективы более опытные, такие как, например, «Перпетум Мобиле»: команда известна не только в Архангельске, но и за его пределами, попадала в эфиры знаменитых радиостанций.

В первый отборочный день конкурса можно было увидеть и услышать пока еще малоизвестные, а поэтому еще более любопытные команды Green Stone, Nowadays, Steamer и другие.

Имена коллективов, которые попадут на вторую сцену фестиваля «Мост», пока неизвестны. Как отмечают организаторы, фавориты уже появились, но шанс остается у всех. 4 июня пройдет дополнительный отборочный этап, в котором примут участие группы, победившие в конкурсе видеозаявок, сообщает пресс-служба САФУ.