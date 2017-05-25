Выставка «Война и мифы» будет работать в Архангельске до 30 июня У жителей региона остался месяц, чтоб посетить выставку, с помощью новейших технологий изучить все сформировавшиеся мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы. Экспозиция размещена в новом выставочном павильоне САФУ и разбита на несколько секторов. Интерактивная карта наглядно покажет перемещения войск, а присутствующие «живые» изображения известных командующих фронтами позволят ощутить себя участником сражений. Гости смогут побывать в кабине настоящего бомбардировщика во время налёта. Часть экспозиции освещает боевые действия, происходившие в Арктике, и жизнь Архангельска рядом с линией фронта. Выставка «Война и мифы» будет работать до 30 июня. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: наб. Северной Двины, 17 (вход с ул. Северодвинской). Нашли ошибку? Выделите текст,

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