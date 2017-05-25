Новости дня

В День защиты детей архангельский центр помощи детям «Лучик» принимал гостей

В Таиланде задержали участника архангельской группировки Пеункова

В Архангельске за сбыт наркотиков осуждены граждане Украины

Выставка «Война и мифы» будет работать в Архангельске до 30 июня

Мобильная версия 16+

Пятница, 2 июня, 00:14

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/01/51060.html

Культура

Выставка «Война и мифы» будет работать в Архангельске до 30 июня

Выставка «Война и мифы» будет работать в Архангельске до 30 июня
У жителей региона остался месяц, чтоб посетить выставку, с помощью новейших технологий изучить все сформировавшиеся мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

Экспозиция размещена в новом выставочном павильоне САФУ и разбита на несколько секторов.

Интерактивная карта наглядно покажет перемещения войск, а присутствующие «живые» изображения известных командующих фронтами позволят ощутить себя участником сражений. Гости смогут побывать в кабине настоящего бомбардировщика во время налёта.

Часть экспозиции освещает боевые действия, происходившие в Арктике, и жизнь Архангельска рядом с линией фронта.

Выставка «Война и мифы» будет работать до 30 июня. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: наб. Северной Двины, 17 (вход с ул. Северодвинской).

Вчера 14:46

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Таиланде задержали участника архангельской группировки ПеунковаВчера 15:07
2 комментария

Депутаты: медицина Поморья тяжело больнаВчера 11:23
15 комментариев

80 лучших людей Архангельской области: Василий ФилипповВчера 09:25
1 комментарий

«Аквилон Инвест» заказывает новые проекты известным архитекторамВчера 08:30
2 комментария

В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отоплениеПозавчера 14:42
3 комментария

Реклама
Культура

В Архангельске пройдёт Международный Фестиваль уличных театровВчера 11:29

На юбилей великой северной артистки Нины Мешко в Архангельск приехала Надежда БабкинаВчера 08:30

В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины МешкоПозавчера 17:07

В Архангельске откроется городская выставка детского рисункаПозавчера 08:33

Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного кино30 мая 2017 12:21

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В День защиты детей архангельский центр помощи детям «Лучик» принимал гостей

Депутаты: медицина Поморья тяжело больна

Делегация Поморья отправилась в Петербург на экономический форум

Под Северодвинском пройдет турслёт для воспитанников социальных учреждений

80 лучших людей Архангельской области: Василий Филиппов

Лесозаготовительные предприятия ГК «Титан» полностью готовы к пожароопасному сезону

На летний отдых детей Группа «Илим» направит более пяти млн рублей

«Аквилон Инвест» заказывает новые проекты известным архитекторам

В 2016 г. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 39,3% по сравнению с базовым 1990 г.

В КРАО прошел день открытых дверей

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

«Единая Россия» мобилизует свои ряды

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

В Таиланде задержали участника архангельской группировки Пеункова

В Архангельске за сбыт наркотиков осуждены граждане Украины

Северодвинск продолжают атаковать совы

В Коряжме задержаны два "бесправных" водителя

В Архангельске пропавшего молодого человека нашли убитым

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»

В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Архангельске соревновались юные футболисты

В Архангельске пройдёт Международный Фестиваль уличных театров

На юбилей великой северной артистки Нины Мешко в Архангельск приехала Надежда Бабкина

В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины Мешко

В Архангельске откроется городская выставка детского рисунка
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru