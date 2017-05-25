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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/01/51056.html

Культура

В Архангельске пройдёт Международный Фестиваль уличных театров

В Архангельске пройдёт Международный Фестиваль уличных театров
XXIII Международный Фестиваль уличных театров пройдет с 19 по 25 июня . В день открытия, 19 июня, традиционно будет проходить карнавальное шествие по Набережной Северной Двины от площади Мира в сторону Театра Драмы, а после него на сцене Театра пройдет Церемония открытия XXIII Международного Фестиваля уличных театров.

Фестиваль примет гостей из таких стран, как Франция, Бельгия, Аргентина, Колумбия, Дания. Будут присутствовать также коллективы из разных городов России и наши земляки-архангелогородцы.

Жители и гости Архангельска смогут увидеть восхитительные цирковые представления от «Clap Clap», завораживающие музыкальные импровизации от группы «Murene», необычное выступление от «Zig Zag Circo», удивительный спектакль «Hola» от колумбийских барабанщиков, представление театра «Batida», которое точно не оставит никого равнодушным.

Также у зрителей будет возможность насладиться музыкальным трюковым, интерактивным клоун-представлением от Театра «Высокие братья» & «Orchestra» из Москвы. Как всегда, одним из центральных событий Фестиваля стнет представление Архангельского молодежного театра и коллектива барабанщиков Олега Кузнецова 44Drums, которые вновь сыграют уличный спектакль «Путями Каина. Трагедия материальной культуры».

Во время Фестиваля уличных театров с 22 по 24 июня также пройдёт Фестиваль уличного кино. В российском туре четвертого Фестиваля уличного кино примут участие 65 городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в их числе и Архангельск.

22 июня будет организован показ короткометражных фильмов, снятых нашими режиссерами в Архангельске. На следующий день, 23 июня, у архангельского зрителя будет возможность увидеть конкурсные драматические, фантастические и комедийные ленты. В заключительный день Фестиваля, 24 июня горожане увидят фильм Лидии Бобровой «Бабуся», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

Вчера 11:29

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