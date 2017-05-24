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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/06/01/51047.html

Культура

На юбилей великой северной артистки Нины Мешко в Архангельск приехала Надежда Бабкина

На юбилей великой северной артистки Нины Мешко в Архангельск приехала Надежда Бабкина
Фото Артема Келарева
Нина Константиновна Мешко руководила Северным русским народным хором с 1960 по 2008 год, и до конца своих дней была предана искусству. Народная артистка СССР, лауреат Госпремии РСФСР имени М. И. Глинки, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный гражданин Архангельска и Парижа, профессор кафедры хорового и сольного пения РАМ имени Гнесиных, основатель профессиональной школы народного пения, у которой есть множество поклонников.

31 мая — день рождения Нины Мешко. На юбилейные торжества в Поморье приехала ученица Нины Константиновны — Надежда Бабкина — и её ансамбль «Русская песня». 
— Нина Константиновна была, пожалуй, одним из самых крупных экспертов в области народного пения. За годы обучения в Институте имени Гнесиных я многому у неё научилась, в первую очередь —  серьёзному отношению  к традиционной культуре и детальному, глубокому подходу к работе над песней, — рассказывает Надежда Бабкина. 

Накануне в архангельском драмтеатре состоялся мастер-класс знаменитой артистки и её ансамбля. На занятие были приглашены поморские самодеятельные народные коллективы. Мастер-класс был очень живым и увлекательным. Московские артисты рассказывали и наглядно показывали различные тонкости вокальной работы. 

Праздничный вечер продолжился большим концертом «Заклинание земли русской». В первом отделении выступили артисты Северного хора, во втором — Надежда Бабкина и её ансамбль, - сообщает ИА "Регион 29". 

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