Творческие работы юных архангелогородцев будут выставлены на одной площадке с произведениями именитых художников. Выставка будет работать с 5 по 22 июня на условиях бесплатного посещения, - сообщает пресс-служба городской администрации.
|
Новости дня
Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия"
В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины Мешко
В Красноборском районе сгорел дом 1917 года постройки
Житель Северодвинска силой отобрал у прохожего телефон
|
Четверг, 1 июня, 00:15
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/31/51021.html
|
В Архангельске откроется городская выставка детского рисунка
5 июня в 11 часов в Художественном салоне-галерее состоится торжественное открытие городской выставки творческих работ учащихся школ Архангельска «Мир глазами детей».
Творческие работы юных архангелогородцев будут выставлены на одной площадке с произведениями именитых художников. Выставка будет работать с 5 по 22 июня на условиях бесплатного посещения, - сообщает пресс-служба городской администрации.
|
Главное
В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отоплениеВчера 14:42
Прокуратура потребовала не выключать батареи. Мэрия подчиниласьВчера 10:34
В Архангельске огласили приговор предпринимателям-коррупционерамВчера 10:18
Утвержден новый график отключения горячей водыПозавчера 16:06
Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублейПозавчера 14:53
Реклама
Культура
В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины МешкоВчера 17:07
Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного киноПозавчера 12:21
В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"Позавчера 09:20
В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи26 мая 2017 14:04
Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг26 мая 2017 10:33
Опрос
Александр Дятлов назначен председателем совета сторонников партии "Единая Россия"
В округе Варавино-Фактория появились семь новых елей
В День защиты детей в Северодвинске пройдёт ряд мероприятий
В июне архангелогородцам не будут выставлены счета за отопление
В 2016 г. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 39,3% по сравнению с базовым 1990 г.
В КРАО прошел день открытых дверей
«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями
В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³
«Единая Россия» завершила предварительное голосование
Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров
Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями
«Единая Россия» мобилизует свои ряды
В Красноборском районе сгорел дом 1917 года постройки
Житель Северодвинска силой отобрал у прохожего телефон
В Виноградовском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Стену квартиры архангелогородца проломила тяжелая гантель, возбуждено уголовное дело
В Архангельске огласили приговор предпринимателям-коррупционерам
В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту
Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Александр Насонов вступил в ряды «Водника»
В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов
В Поморье проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Нины Мешко
Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного кино
В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"
|
Достояние региона
Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом
Соловки — Соловецкий музей-заповедник
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru