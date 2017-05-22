Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного кино

Во время XXIII фестиваля Международного фестиваля уличных театров с 22 по 24 июня Архангельск станет площадкой для проведения фестиваля уличного кино.

В фестивале примут участие 65 городов от Калининграда до Петропавловск-Камчатского. Архангельск присоединится к фестивалю, в течение трех дней при поддержке Школы кино InFilm кинопоказы пройдут в Музейном дворике по адресу Поморская 3.

22 июня в 21:00 будет организован показ короткометражных фильмов, снятых нашими режиссерами в Архангельске.

На следующий день, 23-го июня, у архангельского зрителя будет возможность увидеть конкурсные драматические, фантастические и комедийные ленты. Показ также состоится в 21:00, - сообщает портал "Правда Севера".

В шорт-лист фестиваля войдет шесть короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. Архангелогородцы смогут проголосовать за лучший фильм, посветив за него фонариком, телефоном или зажигалкой. Это «световое» голосование поможет выбрать кинофильм-победитель. В качестве приза создатель получит статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов-участников.

В заключительный день фестиваля, 24-го июня, горожанам представят художественный фильм Лидии Бобровой «Бабуся». Нина Шубина, исполнившая в фильм главную роль, до сих пор живет в поселке Подьюга Архангельской области. В 2003 году она была удостоена приза за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр» в Сочи, сообщает пресс-служба InFilm.