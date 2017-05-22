В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"

Концерт «Белые ночи Северодвинска» собрал в минувшее воскресенье во Дворце молодёжи «Строитель» более трёхсот зрителей и участников.

На сцене блистали талантами северодвинские общественники. Вели концерт лидеры двух НКО: семейной фольклорно-этнографической студии «Нёнокоцкая ключовка» Александра Шумилова и общественной организации «Пудожемское устье» Алексей Климов.

Тональность выступлениям задал хор «Родник» (Всероссийское общество слепых) песней «Пожелание». Его сменил на сцене коллектив федерации восточного танца Поморья «Шафран» с жарким, динамичным фламенко.

Затем зал подпевал Владимиру Дылько, который исполнил шлягер «Там, где клен шумит»; замирал от восторга во время жестового пения Марины Поповой и Ольги Вдовяк, которые пели без слов популярную «Калину».

Лирическая композиция «Два дубка», которую подарило северодвинское отделение украинского землячества, перенесло всех из северного межсезонья в тёплое лето и настроило на поиски ответа на вечный вопрос: любит - не любит.

Еврейский танец с бубнами от северодвинской общины в исполнении «Импровиза» расшевелил зал. Затем «Ненецкая баллада» в исполнении Нины Комлевой перенесла всех в холодную тундру, где живут люди с горячими сердцами.

Лешуконское землячество с композицией «Выйду за ворота» и Пинежское землячество с песней «Не нападывай, пороша!» вернули всех в наше нежаркое северодвинское лето. Тоски по теплу и солнышку добавили представители шенкурского землячества песней «Ой, ты береза».

Певуньи из общественной организации «Возраст мудрости» выступили с лирической композицией «Быль о Двине». «Нёнокоцская ключовка» изумила аутентичным исполнением старинного романса «Мамашенька бранила».

Женсовет «Звёздочки» исполнил зажигательный номер «Девчата».Коллектив «Казачья вольница» во главе с атаманов Николаем Чесноковым не оставили в зале равнодушных своим исполнением песни «Любо!».

Ведущий Алексей Климов - эколог и краевед - тоже поддался искушению творчеством и исполнил со сцены лирическую песню «Черёмуха», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.