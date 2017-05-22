Новости дня

В Архангельске начался ремонт Набережной Георгия Седова

В областном центре продолжают бороться с несанкционированными свалками

Утвержден новый график отключения горячей воды

В Вельском районе произошёл крупный пожар в "заброшке"

Мобильная версия 16+

Вторник, 30 мая, 21:24

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/30/50996.html

Культура

В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"

В городе корабелов прошёл концерт "Белые ночи Северодвинска"
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Концерт «Белые ночи Северодвинска» собрал в минувшее воскресенье во Дворце молодёжи «Строитель» более трёхсот зрителей и участников.

На сцене блистали талантами северодвинские общественники. Вели концерт лидеры двух НКО: семейной фольклорно-этнографической студии «Нёнокоцкая ключовка» Александра Шумилова и общественной организации «Пудожемское устье» Алексей Климов.

Тональность выступлениям задал хор «Родник» (Всероссийское общество слепых) песней «Пожелание». Его сменил на сцене коллектив федерации восточного танца Поморья «Шафран» с жарким, динамичным фламенко.

Затем зал подпевал Владимиру Дылько, который исполнил шлягер «Там, где клен шумит»; замирал от восторга во время жестового пения Марины Поповой и Ольги Вдовяк, которые пели без слов популярную «Калину».

Лирическая композиция «Два дубка», которую подарило северодвинское отделение украинского землячества, перенесло всех из северного межсезонья в тёплое лето и настроило на поиски ответа на вечный вопрос: любит - не любит.

Еврейский танец с бубнами от северодвинской общины в исполнении «Импровиза» расшевелил зал. Затем «Ненецкая баллада» в исполнении Нины Комлевой перенесла всех в холодную тундру, где живут люди с горячими сердцами.

Лешуконское землячество с композицией «Выйду за ворота» и Пинежское землячество с песней «Не нападывай, пороша!» вернули всех в наше нежаркое северодвинское лето. Тоски по теплу и солнышку добавили представители шенкурского землячества песней  «Ой, ты береза».

Певуньи из общественной организации «Возраст мудрости» выступили с лирической композицией «Быль о Двине». «Нёнокоцская ключовка» изумила аутентичным исполнением старинного романса «Мамашенька бранила».

Женсовет «Звёздочки» исполнил зажигательный номер «Девчата».Коллектив «Казачья вольница» во главе с атаманов Николаем Чесноковым не оставили в зале равнодушных своим исполнением песни «Любо!».

Ведущий Алексей Климов - эколог и краевед - тоже поддался искушению творчеством и исполнил со сцены лирическую песню «Черёмуха», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Сегодня 09:20

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Утвержден новый график отключения горячей водыСегодня 16:06

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублейСегодня 14:53
3 комментария

Из Архангельска в Анапу отправится первый детский поездСегодня 12:04

80 лучших людей Архангельской области: Виктор ПановСегодня 09:26
7 комментариев

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэровВчера 14:20
14 комментариев

Реклама
Культура

Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного киноСегодня 12:21

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи26 мая 2017 14:04
3 комментария

Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг26 мая 2017 10:33
1 комментарий

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"25 мая 2017 14:00

В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.24 мая 2017 18:01
3 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске начался ремонт Набережной Георгия Седова

В областном центре продолжают бороться с несанкционированными свалками

Утвержден новый график отключения горячей воды

Компания UTair возобновила рейсы Москва-Архангельск

В Архангельске вышел в свет заключительный том Поморской энциклопедии

В КРАО прошел день открытых дверей

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

«Единая Россия» мобилизует свои ряды

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

В Вельском районе произошёл крупный пожар в "заброшке"

В Архангельске огласили приговор по уголовному делу о похищении женщины

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублей

На Варавино произошёл пожар в частной бане

Житель Котласа забил собутыльника до смерти

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»

В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Архангельске соревновались юные футболисты

Столица Поморья присоединится к фестивалю уличного кино

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru