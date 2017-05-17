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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/05/26/50947.html

Культура

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи
фото с сайта Архангельской митрополии
Литературно-музыкальный спектакль «Святая семья в годы революции» прошел в столице Поморья. На сцене Архангельского городского культурного центра (АГКЦ) выступили участники молодежного волонтерского движения «Благо» и студенты колледжа культуры и искусства.

Праздник открыл глава епархиального отдела по делам молодежи и духовник «Блага» священник Андрей Слиняков. Во вступительной речи он отметил, что спектакль не затрагивает политическую и социально-экономическую ситуацию революционных лет. Цель театрального действа ­— показать взаимоотношения в императорской семье, чувства героев, их жизнь, незлобие и смиренную готовность принять крестную участь.

Сцены спектакля перемежались музыкальными иллюстрациями. Священник Александр Григорьев и его супруга сыграли скрипично-фортепианные дуэты.

«Зрители отметили хорошую игру, несмотря на то, что актеры не имеют профессионального опыта. Надеемся, что это не последняя наша постановка», — рассказал отец Андрей Слиняков, вдохновитель молодой труппы.

Отметим, что спектакль был благотворительным, и собранные деньги пойдут на ремонт детской областной больницы.

Вчера 14:04

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Комментарии
Памятка, вчера 16:22

Хватит попам дурачить молодежь байками про добренького царя. Имя ему дал народ в 1905 году - Николай Кровавый. Может он и любил свою семью, но чужие семьи стрелял и вешал. Государственного деятеля оценивают не по тому как он относился к своей семье, а что сделал со страной. Горбачева за то же самое все ненавидят, а с Николашкой сюсюкают
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