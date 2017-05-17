В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

Литературно-музыкальный спектакль «Святая семья в годы революции» прошел в столице Поморья. На сцене Архангельского городского культурного центра (АГКЦ) выступили участники молодежного волонтерского движения «Благо» и студенты колледжа культуры и искусства.

Праздник открыл глава епархиального отдела по делам молодежи и духовник «Блага» священник Андрей Слиняков. Во вступительной речи он отметил, что спектакль не затрагивает политическую и социально-экономическую ситуацию революционных лет. Цель театрального действа ­— показать взаимоотношения в императорской семье, чувства героев, их жизнь, незлобие и смиренную готовность принять крестную участь.

Сцены спектакля перемежались музыкальными иллюстрациями. Священник Александр Григорьев и его супруга сыграли скрипично-фортепианные дуэты.

«Зрители отметили хорошую игру, несмотря на то, что актеры не имеют профессионального опыта. Надеемся, что это не последняя наша постановка», — рассказал отец Андрей Слиняков, вдохновитель молодой труппы.

Отметим, что спектакль был благотворительным, и собранные деньги пойдут на ремонт детской областной больницы.