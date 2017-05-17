В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

Праздник открыл глава епархиального отдела по делам молодежи и духовник «Блага» священник Андрей Слиняков. Во вступительной речи он отметил, что спектакль не затрагивает политическую и социально-экономическую ситуацию революционных лет. Цель театрального действа — показать взаимоотношения в императорской семье, чувства героев, их жизнь, незлобие и смиренную готовность принять крестную участь.
Сцены спектакля перемежались музыкальными иллюстрациями. Священник Александр Григорьев и его супруга сыграли скрипично-фортепианные дуэты.
«Зрители отметили хорошую игру, несмотря на то, что актеры не имеют профессионального опыта. Надеемся, что это не последняя наша постановка», — рассказал отец Андрей Слиняков, вдохновитель молодой труппы.
Отметим, что спектакль был благотворительным, и собранные деньги пойдут на ремонт детской областной больницы.
Хватит попам дурачить молодежь байками про добренького царя. Имя ему дал народ в 1905 году - Николай Кровавый. Может он и любил свою семью, но чужие семьи стрелял и вешал. Государственного деятеля оценивают не по тому как он относился к своей семье, а что сделал со страной. Горбачева за то же самое все ненавидят, а с Николашкой сюсюкают