Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг

Для Плесецкой библиотеки полностью сформирована часть фонда художественной литературы (собрания сочинений и отдельные издания русской и зарубежной классики), но до сих пор необходимы детские книги и отраслевые издания.

Напомним, пункт сбора литературы в помощь сгоревшей библиотеки в Плесецке располагается в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Сегодня необходимость сохраняется в произведениях таких авторов, как Маршак, Барто, Михалков, Паустовский, Пришвин.

Специалисты библиотечного дела отмечают: детские книги должны составлять 30 процентов от общего фонда библиотеки, однако на данный момент для Плесецкой библиотеки их собрано мало. По-прежнему без ограничений принимается краеведческая литература.

– Кроме этого, необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту, истории, по вязанию, шитью и другой досуговой деятельности, – рассказала заведующая сектора комплектования и учета библиотечного фонда Любовь Хомутова. – Практически нет книг по литературоведению и искусству.

Люди передают книги ежедневно. Часть фонда художественной литературы уже сформирована. Департамент по внутренней политике администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области организовал сбор книг для Плесецкой библиотеки от землячеств, национально-культурных объединений и ветеранских организаций. В рамках этой акции было передано более 500 изданий.

В настоящий момент сохраняется необходимость в оргтехнике: пока она найдена только для документоведа и бухгалтерии, которые продолжают работу в здании местной администрации, где им выделено помещение.

Сейчас решается вопрос о передаче библиотеке нового здания.